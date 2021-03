Día del Niño 2021

El Centro Cultural Mexicano en colaboración con Telemundo Denver anuncia la Primera Celebración Virtual Anual del "Día del Niño: Celebrando a todos los niños". Desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2021 a través de Acceso Total en Telemundo Denver, el sitio web de Telemundo Denver y la página de eventos de Facebook del Centro Cultural Mexicano. Habrá una amplia variedad de videos educativos y actividades de nuestros socios culturales: Museo de Ciencia y Naturaleza de Denver, Museo de Arte de Denver, Zoológico de Denver, Denver Center for the Performing Arts, Jardines Botánicos de Denver, Museo Clyfford Still, Biblioteca Pública de Denver, Museo History Colorado y Boulder Museum of Contemporary Art para los niños y las familias puedan sin costo alguno.

Denver Botanic Gardens

Clyfford Still Museum

Denver Zoo

Boletos disponibles para los televidentes de Telemundo Denver: https://tickets.denverzoo.org/DateSelection.aspx?item=3584

Denver Art Museum

Denver Public Libraries

Fecha Programa/Servicio Abril 1 (3:30 PM - 4:30 PM) https://www.denverlibrary.org/event/virtual-little-university-denver-art-museum Semana de Abril 5 Kits para armar piñatas llegan a las librerías participantes y hasta que se agoten. Abril 19 (4 PM - 5 PM) https://www.denverlibrary.org/event/make-your-own-pinata Abril 22 "Little University" Virtual con el Ballet de Colorado - El Baile de los Machetes Abril 24 (2 PM - 3:30 PM) https://www.denverlibrary.org/event/dia-del-nino-fiesta-2

Denver Museum of Nature and Science

Boulder Museum of Contemporary Art