Packz 4 Kidz 2020

Este evento comunitario proveerá 2,000 mochilas llenas de útiles escolares para niños de educación de la primera infancia hasta el duodécimo grado quienes atiendan con sus padres o un guardián legal.

Por orden de llegada. El evento será estilo “drive-thru” - no será necesario salirse de su carro. Los niños tienen que estar presente. Si no los padres o guardián legal tienen que tener un certificado de nacimiento y una identificación con foto para cada niño. Una encuesta será otorgada cuando llegue al evento y es necesario que la llene antes de recibir los servicios.

FECHA:

Sábado, 8 de agosto, 2020

9AM - 2PM

(O HASTA QUE SE AGOTEN LAS

MOCHILAS)

UBICACIÓN:

The Potter’s House of Denver Parking Lot

9495 E. Florida Ave

DENVER, CO 80247

ESTACIONAMIENTO:

No es necesario, el evento será estilo “drive-thru”.

PARA MÁS INFORMACIÓN O PREGUNTAS,

VISITA http://KENZISCAUSES.ORG/PACKZ-4-KIDZ-DENVER