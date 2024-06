¿Jugará Alex Morgan en París 2024? Esta es la nómina anunciada por la Selección Femenina de Fútbol

La lista de la selección nacional femenina de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París ya fue revelada.

Sophia Smith y Rose Lavelle encabezan la lista de 18 jugadoras de la selección nacional femenina de Estados Unidos para los Juegos de 2024, que se reveló este miércoles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Los Juegos Olímpicos marcarán el primer torneo importante de la nueva entrenadora Emma Hayes con Estados Unidos. Hayes se convirtió recientemente en la entrenadora oficial después de llegar del Chelsea en Inglaterra, y llevó a Estados Unidos a dos sólidas victorias sobre Corea del Sur en amistosos consecutivos en junio.

Pero los Juegos de París serán un desafío único. Solo se permitirá que viajen 18 jugadoras, y los partidos de grupo se realizarán cada dos días. Estados Unidos se enfrentará a Zambia, Alemania y Australia en la fase de grupos.

Entonces, ¿a quién convocó Hayes para representar a Estados Unidos mientras el equipo busca su primera medalla de oro desde 2012 y un quinto total que extienda el récord? Esto es lo que debe saber:

Porteras

Casey Murphy, North Carolina Courage

Alyssa Naeher, Chicago Red Stars

Defensas

Tierna Davidson, Chicago Red Stars

Emily Fox, Arsenal

Naomi Girma, San Diego Wave

Casey Krueger, Washington Spirit

Jenna Nighswonger, NJ/NY Gotham FC

Emily Sonnett, NJ/NY Gotham FC

Centrocampistas

Korbin Albert, Paris Saint-Germain

Sam Coffey, Portland Thorns

Lindsey Horan, Lyon

Rose Lavelle, NJ/NY Gotham FC

Catarina Macario, Chelsea

Delanteras

Crystal Dunn, NJ/NY Gotham FC

Trinity Rodman, Washington Spirit

Jaedyn Shaw, San Diego Wave

Sophia Smith, Portland Thorns

Mallory Swanson, Chicago Red Stars

Suplentes

Jane Campbell (arquera)

Hal Hershfelt (centrocampista)

Croix Bethune (centrocampista)

Lynn Williams (delantera)

¿Jugará Alex Morgan en los Juegos Olímpicos de 2024?

Alex Morgan no fue convocada a la selección femenina de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París de 2024. Los Juegos representarán el primer torneo importante para la selección femenina de Estados Unidos sin Morgan desde los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008.

"Hoy, estoy decepcionada por no tener la oportunidad de representar a nuestro país en el escenario olímpico", dijo Morgan. escribió en las redes sociales. "Este siempre será un torneo que llevo muy en el corazón y me siento muy orgulloso cada vez que me pongo el escudo.

"En menos de un mes, espero apoyar a este equipo y alentarlo junto con el resto de nuestro país. LFG".

Calendario de fútbol de los Juegos Olímpicos de 2024

Antes de los Juegos Olímpicos, Estados Unidos jugará contra México en Nueva Jersey el sábado 13 de julio, antes de su partido de despedida en París contra Costa Rica en Washington, D.C., el martes 16 de julio.

La fase de grupos comienza el jueves 25 de julio y la final está programada para el sábado 10 de agosto.