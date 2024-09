Brasil y Ecuador se enfrentan en las eliminatorias del Mundial 2026

La serie “Rumbo al Mundial” de Telemundo continúa esta semana con la presentación exclusiva del partido Brasil vs. Ecuador el viernes 6 de septiembre a las 8:55 p.m. ET por Telemundo y Universo.

Sammy Sadovnik, uno de los principales comentaristas de fútbol de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA, estará acompañado por el estimado analista deportivo Jaime Macías para narrar este encuentro.

La alineación de Brasil cuenta con talentos destacados como Vinicius Júnior, la estrella emergente Endrick y la sorprendente inclusión del delantero de 17 años Estêvão Willian. Por parte de Ecuador, el experimentado Enner Valencia liderará el ataque, con el fuerte apoyo de Moisés Caicedo, del Chelsea, y Pervis Estupiñán, del Brighton.

El resto de los partidos por eliminatorias

La ronda de partidos por eliminatorias seguirá el martes que viene, 10 de septiembre, con los siguientes partidos:

Colombia vs. Argentina; Ecuador vs. Perú; Chile vs. Bolivia; Venezuela vs. Uruguay y Paraguay vs. Brasil.