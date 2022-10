LOS ÁNGELES - Javier 'Chicharito' Hernández, líder del LA Galaxy que se enfrenta este jueves en los 'playoffs' de la MLS a Los Angeles FC (LAFC), elogió este miércoles a su compatriota Carlos Vela, referente del equipo rival, y le situó entre los mejores futbolistas que han salido de su país.

"Para mí (Vela) es uno de los mejores jugadores en la historia de México, sin ninguna duda", aseguró 'Chicharito' en una rueda de prensa.

Con el duelo de delanteros mexicanos como gran aliciente, 'Chicharito' aclaró no obstante que él ve este esperado clásico angelino como un partido más de "once contra once".

"Para mí es LAFC contra LA Galaxy", apuntó.

Los Angeles, el mejor equipo de la temporada regular, recibirá en su estadio al Galaxy por un cupo en las semifinales de la Conferencia Oeste de la MLS.

El Galaxy, que quedó en cuarto lugar en el Oeste y que solo ha perdido un partido de sus últimos doce, venció en la primera ronda de las eliminatorias al Nashville (1-0) mientras que el LAFC se clasificó directamente para las semifinales por haber sido el mejor equipo de la conferencia.

Solo hay un precedente de una edición de 'El tráfico', el nombre popular del derbi angelino, en las eliminatorias de la MLS Cup: las semifinales del Oeste de 2019 en las que el LAFC se impuso al Galaxy de Zlatan Ibrahimovic por 5-3.

"Son dos equipos que hemos hecho una gran temporada, los dos con sus cualidades y con sus defectos", indicó Chicharito.

"Esperemos que pongamos nosotros más nuestras cualidades y que ellos no tomen ventaja de nuestras debilidades. Eso es lo que tenemos en nuestra cabeza", dijo.

Los Angeles no ha ganado nunca la MLS Cup en su corta historia (empezó a competir en 2018) mientras que Galaxy es el equipo más laureado de la liga con cinco trofeos.

Ambos equipos se han reforzado de manera notable este verano: a Los Angeles llegaron jugadores como Gareth Bale o Giorgio Chiellini mientras que Galaxy fichó al español Riqui Puig y al uruguayo Martín Cáceres.

Este año, LAFC y Galaxy se han visto las caras en tres ocasiones con dos triunfos para los de Chicharito (uno de ellos en la Copa 'US Open') y una victoria para los de Vela.