La selección de EEUU enfrenta a Canadá y calienta motores previo a la Copa Mundial femenina

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 se acerca, pero no es el primer torneo del año para la selección nacional femenina de Estados Unidos.

Esa sería la Copa SheBelieves, que comienza este jueves 16 de febrero.

Cuatro equipos, incluido el anfitrión USWNT, competirán por la medalla que les dará un impulso moral antes del verano.

Esto es lo que debe saber sobre la Copa SheBelieves 2023 mientras que la selección femenina de EEUU se prepara para ganar por cuarto año consecutivo:

¿QUÉ ES LA COPA SHEBELIEVES?

La Copa SheBelieves es un torneo anual con sede en Estados Unidos que comprende cuatro equipos que compiten en un formato de todos contra todos.

Después de jugar los tres juegos, el equipo con más puntos acumulados se corona campeón.

La primera edición del torneo comenzó en 2016 y se ha celebrado todos los años desde entonces. El USWNT ganó cinco veces, mientras que Francia ganó en 2017 e Inglaterra en 2019.

La selección de EEUU ganó los últimos tres torneos.

¿CUÁNDO ES LA COPA SHEBELIEVES 2023?

La edición 2023 del torneo comienza el jueves 16 de febrero y finalizará el miércoles 22 de febrero.

¿DÓNDE ES LA COPA SHEBELIEVES 2023?

Con tres jornadas vienen tres ciudades para el torneo: Orlando, en Florida, Nashville, en Tennessee y Frisco, Texas.

Exploria Stadium (sede del Orlando City), Geodis Park (donde juega el Nashville SC) y Toyota Stadium (del FC Dallas) son los tres estadios.

¿QUÉ NACIONES ESTÁN EN LA COPA SHEBELIEVES 2023?

Junto a la USWNT, Canadá, Brasil y Japón son los tres equipos invitados a competir.

En la clasificación más reciente de la FIFA de los equipos internacionales femeninos del 9 de diciembre de 2022, el USWNT ocupó el primer lugar, Canadá el sexto, Brasil el noveno y Japón el undécimo.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE EEUU EN SHEBELIEVES 2023?

Aquí está la lista de partidos para el USWNT:

Jueves 16 de febrero: USWNT vs. Canadá – 7 p.m. hora del Este

Domingo 19 de febrero: USWNT vs. Japón – 3:30 p. m. hora del Este

Miércoles 22 de febrero: USWNT vs. Brasil – 7 p.m. hora del Este

¿CÓMO VER USWNT EN LA COPA SHEBELIEVES 2023?

Aquí te mostramos cómo captar la acción tanto en televisión como en streaming:

EEUU vs. Canadá: HBO Max (inglés), Universo y Peacock (español)

EEUU vs. Japón: TNT y HBO Max (inglés),Universo y Peacock (español)

EEUU vs. Brasil: TNT y HBO Max (inglés), Universo y Peacock (español)

¿QUIÉN ESTÁ EN EL FICHAJE DE EEUU EN LA COPA SHEBELIEVES 2023?

Aquí están los 23 jugadores que fueron convocados por el entrenador Vlatko Andonovski:

Porteras:

Adrianna Franch (Kansas City Current)

Casey Murphy (North Carolina Courage)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Defensa:

Alana Cook (OL Reign)

Emily Fox (North Carolina Courage)

Crystal Dunn (Portland Thorns FC)

Naomi Girma (San Diego Wave FC)

Sofia Huerta (OL Reign)

Becky Sauerbrunn (Portland Thorns FC)

Emily Sonnett (OL Reign)

Centrocampistas:

Lindsey Horan (Olympique Lyon)

Taylor Kornieck (San Diego Wave FC)

Rose Lavelle (OL Reign)

Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC)

Ashley Sanchez (Washington Spirit)

Andi Sullivan (Washington Spirit)

Delanteras: