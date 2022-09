David Beckham está a un paso de construir su estadio de fútbol en Miami

Tras nueve años de negociaciones y discusiones, la comisión de Miami aprobó con votación de cuatro a uno la solicitud de los permisos de construcción del estadio de fútbol de David Beckham, un proyecto de $1,000 millones que se realizará en el terreno público cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, donde actualmente opera el club de golf Melreese.

El comisionado de Miami, Joe Carollo, quien está a favor de la construcción del estadio, dijo que "pronto va a empezar el progreso para tener un estadio de fútbol. Vamos a tener uno de los más lindos en el sur de la Florida para que todo el mundo lo pueda disfrutar, miles de trabajo nuevos y millones de dólares para la ciudad de Miami".

Pero entre quienes se oponen a este proyecto destaca el comisionado de la ciudad de Miami, quien considera que "esto fue una burla lo que se hizo porque Miami dio la tierra, eran nuestras. Ese mensaje de que no le va costar nada a la ciudad no es verdad, porque esas tierras que son convertidas en parque tienen un valor".

El comisionado Reyes fue el único que se opuso a darle luz verde a esta millonaria obra que será la casa del equipo del Inter de Miami, con capacidad para 25,000 personas.

En "primer lugar no cumple con los requisitos y procesos, la primera violación no se llevó a licitación pública lo que era el uso del parque, para buscar el mejor", arremete Reyes.

Este proyecto además del estadio tendrá un área comercial, con centros tecnológicos, restaurantes, tiendas, campos de fútbol para la comunidad y un lujoso hotel, lo que puede generar mayor congestión vehicular en esa área, algo que preocupa a muchos.

"No hemos recibido, al menos yo no he recibido, un estudio independiente sobre el tráfico en el aeropuerto como le puede dañar, si es casi imposible llegar a tiempo imagina una vez que esté ese desarrollo. Es inmenso con hoteles, construcción, ósea es un impacto grande de tráfico para ese lugar".

El tema del tráfico o cualquier problema que pudiera haber se va arreglar antes que abra, es una de las áreas más conectadas, no lo veo como esperables que quieren inventar.

Según la ciudad de Miami, esta millonaria construcción generará gran progreso para los residentes. "Esto va a ir hacia delante porque es algo que el pueblo de Miami se merece, miles de empleos, millones de dólares y tener un parque abierto para todos".