“Lo volvería a intentar”: “Checo” Pérez sobre el lance de riesgo que lo sacó del Gran Premio de México

MÉXICO - El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, segundo de la clasificación de pilotos de mundial de Fórmula Uno, aseguró este domingo que, si pudiera, insistiría en el ataque de riesgo que le costó quedar fuera del Gran Premio de México.

"Si soy sincero, lo volvería a intentar; para mí un podio no iba a ser suficiente; lo único que sueño es con ganar en casa", dijo Pérez en referencia al accidente en la salida de la carrera.

Desde la quinta posición, el mexicano atacó en el arranque de la carrera, quedó a la izquierda del auto del monaguesco Charles Leclerc, de Ferrari, con el que tuvo un impacto, consecuencia del cual se salió de la pista con daños mayores en su monoplaza.

"Me duele mucho, teníamos una buena oportunidad. Lo intenté y si me hubiera ido bien, me hubiera dado la oportunidad de ganar la carrera. No fue así; tuve el contacto con Charles y fue desafortunado", explicó.

Apesadumbrado, el "Checo" confesó que tenía demasiadas ganas de ganar en México y se fue en busca de su sueño, en una decisión arriesgada.

"El equipo intentó solucionar los problemas, pero una vez que había perdido tanto tiempo y al ver los daños del auto, no había nada que hacer y decidimos retirarnos", señaló.

Sergio Pérez, de la escudería Red Bull, suma 240 puntos en la temporada, con los que aparece en el segundo lugar de la clasificación de pilotos, detrás del neerlandés Max Verstappen, de su mismo equipo, con 466 unidades, campeón por anticipado.

Pérez le saca 39 puntos de ventaja al británico Lewis Hamilton, de Mercedes.