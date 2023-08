Estos fueron los primeros comentarios públicos de Messi con el Inter Miami

Los aficionados hacen cola frente a las instalaciones de entrenamiento del Inter Miami para ver alejarse el coche de Lionel Messi tras las sesiones de entrenamiento. Los jugadores de los equipos contrarios esperan después de los partidos para conseguir su firma o un simple apretón de manos. Su camiseta con el número 10 está por todas partes en el sur de Florida.

Para Messi, son recordatorios de que tomó la decisión correcta. Podría haber continuado su aclamada carrera con otro paso por Barcelona, donde alcanzó el estrellato. Podría haber firmado un lucrativo contrato para jugar en el Al-Hilal de Arabia Saudí. Eligió lo desconocido: viajar y jugar al fútbol en Estados Unidos, y se alegra de ello.

"Desde el principio, desde mi llegada, ha sido una bienvenida impresionante la que hemos recibido", dijo Messi a través de un intérprete. El jueves habló públicamente por primera vez desde que anunció el 7 de junio que ficharía por Inter Miami del MLS.

"Hoy puedo decirles que estoy muy contento con la decisión que tomamos", dijo Messi en el estadio DRV PNK de Miami, en una sala tan llena de periodistas que algunos se sentaron en el suelo.

El jugador, de 36 años, dice que aún se está adaptando a su nuevo entorno. Su familia se encuentra en un lugar temporal en el sur de Florida mientras buscan un hogar permanente. Sus tres hijos empezarán pronto la escuela.

Todavía se está acostumbrando al "calor y la humedad" de Florida, pero, en general, la transición ha sido "mucho más fácil de lo esperado" en comparación con su paso del Barcelona al París Saint-Germain, donde jugó los dos últimos años.

"Que yo fuera a París no estaba ni planeado ni deseado", dijo Messi. "No quería irme de Barcelona, y se hizo difícil. Pero es lo contrario de lo que me pasa ahora, gracias a Dios".

Desde el anuncio de Messi, Inter Miami contrató al ex entrenador del Barcelona y de la selección argentina Gerardo "Tata" Martino y fichó al ex capitán del Barcelona Sergio Busquets y al veterano defensa Jordi Alba.

Desde entonces, el ascenso del club ha sido meteórico.

Messi ha marcado nueve goles en seis partidos con su nuevo club, que ocupa el último lugar en la Conferencia Este de la MLS con un récord de 5-14-3. Ahora, con una racha de seis victorias consecutivas, el Inter Miami competirá por su primer título el sábado contra Nashville en el final de la Copa de la Liga.

Estos son los nueve goles que Lionel Messi ha anotado en sus seis primeros partidos con Inter Miami.

"Desde que empezó la competencia, sabíamos que íbamos a empezar de cero, porque había un entrenador nuevo en el equipo y otros jugadores nuevos", declaró Messi. "Desde el principio, lo hemos hecho muy bien gracias a todos los nuevos compañeros que están aquí. Fue una buena oportunidad para empezar a cambiar y fijarnos metas difíciles, pero metas que estábamos preparados para alcanzar."

Miami derrotó el martes a Filadelfia, uno de los tres mejores equipos de la Conferencia Este, en la ronda de semifinales. Messi superó a tres defensas de Filadelfia con un disparo desde 30 metros en el minuto 20 de la victoria por 4-1.

En su debut el 21 de Julio, el siete veces ganador del Balón de Oro envió un tiro libre a la esquina superior izquierda de la red en el minuto 94 para dar al Inter Miami una victoria por 2-1 sobre el club mexicano Cruz Azul en el primer partido de la Copa de la Liga.

Unos días después, marcó dos goles en otro partido de la Copa de la Liga contra Atlanta.

En su primer partido en la carretera, una eliminatoria de la Copa de la Liga contra el FC Dallas, un lanzamiento de falta de Messi se coló de nuevo por la escuadra de la portería para empatar el partido, lo que llevó a la victoria en la tanda de penaltis.

"Está en la etapa de su carrera en la que ha hecho todo lo que cualquier futbolista puede hacer en un deporte como uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador que jamás haya jugado a este deporte", dijo el mes pasado David Beckham, copropietario del Inter Miami. "Así que todavía tiene hambre. Lo he visto en el campo de entrenamiento. Sé que aún tiene hambre".

Siguiendo la senda de algunos de los grandes nombres del fútbol que han llegado a Estados Unidos al final de sus carreras -Pelé, Franz Beckenbauer, Thierry Henry y el propio Beckham-, Messi ha catapultado el fútbol estadounidense a un escenario mundial.

Ha ganado cuatro veces la Liga de Campeones y 10 veces la Liga española. Sus 129 goles en la máxima competición de clubes son el segundo mejor registro, por detrás de los 140 de Cristiano Ronaldo.

Con más de 17 años y a pocos meses de alzar una Copa del Mundo, Messi parece seguir en la cúspide de su poderío futbolístico. Pero para él, en esta etapa de su carrera no se trata de ser el embajador de este deporte en Estados Unidos, ni siquiera de acumular más galardones individuales.

"Simplemente vine aquí para jugar y seguir disfrutando del fútbol", afirmó.