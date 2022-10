¿Qué está pasando con Tom Brady y Gisele Bündchen? Esto es lo que sabemos

Desde que Tom Brady se retiró de la NFL y luego no lo hizo a principios de este año, el nombre del ex mariscal de campo de los New England Patriots, de 45 años, estuvo en los titulares y en todas las columnas de chismes.

Han estado circulando rumores sobre su larga ausencia del campo de entrenamiento, de su posible participación en "The Masked Singer" y, más recientemente, de sus posibles problemas matrimoniales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Aquí hay un rápido resumen de algunas de las últimas noticias sobre el futuro miembro del Salón de la Fama en la primera votación:

Brady, Bündchen contratan abogados de divorcio

NBC News confirmó el martes que el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers y su esposa supermodelo Gisele Bündchen han contratado abogados de divorcio.

Según los informes, Brady y Bündchen han estado viviendo separados durante los últimos "meses" y ahora contrataron abogados para determinar cómo se dividirían sus bienes si se separan, lo que posiblemente signifique el fin de su matrimonio.

Brady tiene dos hijos con Bündchen, Benjamin, de 14 años, y Vivian, de 9, así como un hijo de 15 años, Jack, de su relación anterior con la actriz Bridget Moynihan. Los informes de esta temporada baja sugirieron que Bündchen estaba molesta con la decisión de Brady de regresar para una temporada número 23 en la NFL después de anunciar su retiro a principios de febrero.

En una reciente entrevista con la revista Elle, la modelo expresó su preocupación por el regreso de su esposo al fútbol.

Los hijos de Brady se unen a él en el primer partido en casa

Cuando los Tampa Bay Buccaneers se enfrentaron a los Green Bay Packers el 25 de septiembre, los tres hijos de Brady estuvieron presentes para animar al mariscal de campo en su primer partido en casa de la temporada.

En un dulce video publicado en Twitter en la cuenta oficial de los Bucs, se ve a Brady abrazando a su hijo Benjamin, de 12 años, y a su hija Vivian, de 9, a quienes comparte con Bündchen, y a su hijo Jack, de 15, a quien comparte con su ex Bridget Moynahan. El equipo subtituló el clip "Todo se trata de la familia".

All about family ♥️ pic.twitter.com/JwGwEXVwhI — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) September 25, 2022

Fue el primer partido de la temporada de la NFL al que asistieron los hijos de Tom. Pero un miembro de la familia Brady estuvo notablemente ausente: Gisele.

Un control de bienestar de Tampa Tom

El 20 de septiembre, Rick Stroud del Tampa Bay Times se unió a Tom E. Curran, de NBC Sports Boston, para un control de bienestar del siete veces campeón del Super Bowl, después de que pareciera visiblemente frustrado durante la victoria de la semana 2 de los Buccaneers sobre los Santos de Nueva Orleans.

"Creo que obviamente hay algo en su vida personal que lo está afectando", dijo Stroud. "Todos hemos visto la pérdida de peso. No creo que sea parte del plan TB12. Tal vez lo sea, no lo sé. Por lo que vimos en el campo el domingo, estaba muy malhumorado". Está saltando sobre sus propios jugadores por dejar pasar pases y cosas así. Incluso dijo en su podcast que estaba un poco nervioso..."

"Pero no hay duda de que todo el episodio de retirarse, cancelar su retiro, nuevo entrenador en jefe... hay muchos cambios en marcha. Ha sido un año completamente diferente".

Brady frustrado lanza una tablet

El siete veces campeón del Super Bowl estaba visiblemente frustrado durante la victoria de los Bucs en la Semana 2 sobre los New Orleans Saints. La ofensiva de Tampa no pudo anotar en la primera mitad y solo tuvo tres puntos en tres cuartos antes de alejarse en el cuarto. Se vio a Brady gritando a sus compañeros de equipo al margen y tirando su tablet después de uno de los muchos intentos fallidos de los Buccaneers.

Tom Brady throws his tablet in frustration. pic.twitter.com/d6QTX8dRyV — TSN (@TSN_Sports) September 18, 2022

No era la primera vez que Brady arrojaba una tableta con enojo. De hecho, lo hizo durante la derrota de Tampa Bay por 9-0 ante New Orleans en diciembre pasado.

Como resultado de las payasadas de Brady, la NFL envió un memorando a toda la liga esa semana advirtiendo a los jugadores que podrían enfrentar "multas significativas" si rompen las tabletas u otros equipos emitidos por la liga en el futuro.

Brady se tomará los miércoles libres

A mediados de septiembre, Ian Rapoport de NFL Network informó que Brady se tomaría todos los miércoles libres como un "día de descanso" durante la temporada regular.

Representaba la primera vez en su carrera que tendría un día libre programado cada semana.

#Bucs QB Tom Brady will receive a veteran rest/personal day every Wednesday during the season, sources say. A new reality for the 45-year old.



My story: https://t.co/b6N7QuzT2R — Ian Rapoport (@RapSheet) September 18, 2022

Gisele rompe el silencio

En una entrevista con la revista Elle el mes pasado, Bündchen habló sobre su matrimonio con Brady y dijo que "ha hecho su parte" para que funcione.

""Hice mi parte, que es [estar] ahí para [Tom]", compartió con Elle en una entrevista publicada el 13 de septiembre. "Me mudé a Boston y me concentré en crear un capullo y un ambiente amoroso para que mis hijos crezcan y estén allí apoyándolo a él y a sus sueños".

Ella continuó, "Ver a mis hijos triunfar y convertirse en los hermosos pequeños humanos que son, verlo triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz. En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso".

Mientras que Bündchen dijo que se siente "muy satisfecha" siendo esposa y madre de los hijos de la pareja, Benjamin, Vivian, así como su hijastro Jack, admitió que está lista para comenzar a perseguir sus propios sueños, incluido el activismo ambiental, especialmente en su país de origen, Brasil.

"Tengo una lista enorme de cosas que tengo que hacer, que quiero hacer", dijo. "Ahora va a ser mi turno".

Tweets con mensaje de apoyo de Bündchen

Si bien es posible que Bündchen no esté totalmente de acuerdo con la decisión de Brady de seguir jugando, sigue apoyando a su esposo. Cuando Tom salió al campo para su primer partido contra los Dallas Cowboys el 11 de septiembre, su esposa envió un mensaje de apoyo.

"¡Vamos, @TomBrady!", twitteó . "¡Vamos Bucs!"

Let’s go @TomBrady ! Let’s go Bucs ! ✨✨✨ — Gisele Bündchen (@giseleofficial) September 12, 2022

Brady se sincera sobre sus 'emociones'

En una entrevista el día después de la victoria de la Semana 1 sobre los Cowboys, Brady admitió al anfitrión Jim Gray del podcast "Let's Go!" que este año tiene un aire diferente a los demás.

"Siento más que cosas del pasado por alguna razón", dijo. "Sabes, realmente estoy sintiendo intensamente mis emociones. Y siento que siempre he tenido eso, pero cuando te acercas al final...

"No sé exactamente dónde estoy con eso y no tengo que tomar una decisión. No es como si me quedaran 10 años. Definitivamente no tengo eso. Así que todo esto, no lo puedo dar por sentado, ¿sabes?"

"No he tenido una Navidad en 23 años y no he tenido un Día de Acción de Gracias en 23 años", agregó Brady. “No he celebrado cumpleaños con personas que me importan que, ya sabes, nacieron entre agosto y finales de enero. Y sabes, no puedo estar en funerales y no puedo estar en bodas.

"Creo que llega un punto en tu vida en el que dices: '¿Sabes qué? Listo ya es suficiente y tengo tiempo para continuar, para pasar a otras partes de la vida'. Me esforcé al máximo y saqué todo lo que pude de mi habilidad".

TB12 se toma un break

Brady tomó una pausa sin precedentes de 11 días durante la pretemporada y, según los informes, pasó ese tiempo con su familia en las Bahamas. Poco después de su regreso, insinuó las dificultades para equilibrar la familia y el fútbol, diciendo a los periodistas: "Tengo 45 años, hombre. Están pasando muchas cosas".

Eso llevó a un montón de especulaciones sobre su vida personal y sobre si iba a aparecer en el programa "The Masked Singer" de FOX

Brady incluso bromeó sobre el rumor cuando regresó, tuiteando: "No estaba en el cantante enmascarado la semana pasada. Sin embargo, llevaba una máscara", junto con un anuncio de su línea de ropa BRADY.

Wasn’t on the masked singer last week. Was wearing a mask though. https://t.co/E3wg9LaC1I — Tom Brady (@TomBrady) August 22, 2022

Pero, ¿qué estaba haciendo realmente Brady durante su ausencia?

El QB veterano pasó "la mayor parte" de esos 11 días "en las Bahamas en un resort privado con su familia", Ian Rapoport de NFL Network reportó. Según Rapoport, Brady estaba cumpliendo una "promesa a mitad de su jubilación" que le hizo a Bündchen de que se iría de vacaciones con ella y su familia en agosto por primera vez en su relación.