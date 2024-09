Shohei Ohtani, de los Dodgers, se convierte en el primer jugador de la MLB en alcanzar el club 50-50

Shohei Ohtani es el fundador oficial del club 50-50.

Ohtani se convirtió el jueves en el primer jugador de las Grandes Ligas en conectar 50 jonrones y robar 50 bases en la misma temporada, alcanzando la hazaña contra los Marlins de Miami.

El hit de Ohtani le dio a Los Ángeles una ventaja de 14-3 en la parte alta de la séptima.

THERE IS ONLY ONE SHOHEI OHTANI. pic.twitter.com/rKgJtW8h2l — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 19, 2024

Antes de que la estrella de los Dodgers de Los Ángeles alcanzara el 50-50, lo más cerca que un jugador estuvo de hacer historia fue la estrella de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr. En la campaña de 2023, Acuña Jr. robó la friolera de 73 bases, pero se quedó corto con jonrones en 41 y ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Con los números récord de Ohtani, es probable que se asuma que honores individuales similares se dirigen hacia él.

Además de Ohtani y Acuña Jr., hay otros cuatro jugadores en el club 40-40: José Canseco, Atléticos de Oakland (1988), Barry Bonds, Gigantes de San Francisco (1996), Alex Rodríguez, Marineros de Seattle (1998) y Alfonso Soriano, Nacionales de Washington (2006).

Ohtani, de 30 años, también es miembro exclusivo de una categoría estadística diferente, ya que es el único jugador en la historia de la Liga Nacional o la Liga Americana en registrar 30 jonrones y 10 victorias en el montículo en una sola temporada (2022), así como 30 jonrones y 100 ponches (2021).

Se espera que Ohtani, quien operó en un rol de bateador designado esta temporada debido a una lesión en el codo, regrese al montículo para lanzar en la campaña de 2025.

En la temporada 2023 con Los Angeles Angels, Ohtani registró una efectividad de 3.14 con un récord de 10-5 en 132 entradas lanzadas.

La estrella japonesa intentará volver a su dominio en ambos sentidos una vez que reciba autorización para lanzar con regularidad, pero por ahora, todas las miradas están puestas en su destreza con el bate y el corrido de bases.

