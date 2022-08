¿Tiene nueva pareja? Adamari quiere un hombre fiel y habla de su separación de Toni

Adamari López rompió el silencio a más de un año de su separación del bailarín español Toni Costa, el padre de su hija Alaïa y con quien tuvo una relación de 10 años, y habló sobre situación sentimental en una entrevista con la revista People.

La presentadora puertorriqueña reveló que por ahora está soltera y que no está segura si sea "el mejor momento" para volver a tener una relación.

"No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación, dijo López, al agregar que por ahora está centrada en su hija. "Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida".

La presentadora boricua no se refirió a la nueva relación de Costa con Evelyn Beltrán. Mientras tanto, tiene claro qué tipo de hombre quiere tener cuando decida darle una nueva oportunidad al amor.

"Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios, en la fe", dijo López. Y agregó: "Un hombre que respete, quiera y acepte a mi hija. Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia, eso es lo que deseo".

López confirmó en mayo del 2021 su separación del bailarín español Toni Costa. Aunque no reveló los motivos, la actriz dijo que la decisión la había tomado ella.

Y así lo reiteró en su entrevista en People. "Él y yo sabemos qué pasó. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta".

Adamari López y Toni Costa, de 37 años, se conocieron en el 2011 cuando ambos participaron de un reality show de baile.

Anteriormente, Adamari López estuvo casada entre el 2006 y el 2010 con el cantante Luis Fonsi.

El bailarín español Toni Costa contó cómo le propuso matrimonio a Adamari López en 2013, su expareja y madre de su hija.