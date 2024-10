Adele y Céline Dion se abrazan y lloran en un concierto de la británica en Las Vegas

LOS ÁNGELES - La cantante británica Adele y la canadiense Céline Dion no pudieron contener la emoción y se abrazaron y rompieron a llorar en un concierto de la primera a la que asistía como invitada la intérprete de "My Heart Will Go On".

El encuentro tuvo lugar este fin de semana en uno de los conciertos de Adele en el recinto del Coliseum del hotel Caesars Palace de Las Vegas, donde la británica ofrece actuaciones los fines de semana.

Mientras cantaba su canción "Easy On Me", Adele se emocionó visiblemente al ver a Dion entre el público, a quien se acercó para abrazarla, mientras los espectadores gritaban, según es posible ver en las imágenes que del encuentro se han colgado en las redes sociales.

Adele le dijo al público que la diva canadiense era una de sus personas favoritas del mundo y les pidió que le ayudaran a concluir la canción que estaba cantando.

Al final del abrazo, Dion se secaba las lágrimas de los ojos y parecía estar tan emocionada como Adele.

Al igual que la cantante británica, Céline Dion, ahora retirada de la música, realizó una serie de conciertos como residente en Las Vegas hace dos décadas donde cosechó grandes éxitos.

Adele está en la recta final de su residencia en Las Vegas, que se denomina "Weekends with Adele". Comenzó en enero de 2022 y concluirá el 23 de noviembre.

La cantante canadiense, que padece una grave y rara enfermedad neurológica incurable llamada síndrome de persona rígida (SPR) y está prácticamente retirada del mundo de la música, hizo una reaparición el pasado mes de julio en la apertura de los Juegos Olímpicos al interpretar, desde la torre Eiffel, el "Hymne à l’amour" de Edith Piaf.