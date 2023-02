NUEVA YORK — Las butacas intermedias en muchas salas de cine de Estados Unidos se han vuelto más caras.

AMC Theatres, la cadena de cines más grande del país, dio a conocer el lunes un nuevo esquema de precios en el que la ubicación de los asientos determina cuánto cuesta tu boleto de cine. Los asientos en el medio del auditorio costarán uno o dos dólares más, mientras que los asientos en la primera fila serán un poco más baratos.

AMC dijo que el plan de precios, denominado "Sightline", ya se implementó en algunos lugares y, para fin de año, estará vigente en todos los cines nacionales de AMC durante las funciones después de las 4 p.m.

Los asientos clasificados como "línea de visión estándar" tendrán el precio regular. Si desea pagar menos por los asientos de "línea de vista de valor", debe ser miembro del servicio de suscripción de la cadena, AMC Stubs.

A medida que las salas de cine han intentado recuperarse de la pandemia, los exhibidores han buscado cada vez más métodos de precios variables. Eso incluye cobrar más por películas buscadas como “The Batman” en su primera semana de lanzamiento.

El fin de semana pasado, Paramount Pictures se asoció con cadenas de cines para ofrecer precios de boletos ligeramente reducidos para la comedia “80 for Brady”. Y el año pasado, durante un período de sequía en los cines, las entradas en la mayoría de los cines costaban $3 para el “Día Nacional del Cine”.

Pero en la mayoría de las circunstancias, las entradas para el cine son cada vez más caras, especialmente cuando se tienen en cuenta las pantallas de gran formato y las proyecciones en 3D. El boleto promedio en formato premium en 3D para el mayor éxito de taquilla de los últimos años, “Avatar: The Way of Water”, costaba alrededor de $16.50.