A dos años de su muerte, recuerdan al cantante y compositor Armando Manzanero

MÉRIDA, México - El célebre compositor, actor, arreglista, productor y cantante mexicano Armando Manzanero, quien murió el 28 de diciembre de 2020, recibirá homenajes en España y Estados Unidos, revelaron sus hijos Martha, María Elena y Diego Manzanero Arjona.

“Nacho Cano incluirá en el musical La Malinche, que está en cartelera en Madrid, el tema 'Cuando me vaya de aquí', una canción que mi padre grabó hace 13 años”, explicó a EFE Martha Manzanero, hija del compositor.

Diego, el hijo que durante muchos años fungió como mánager del autor de “Esta tarde vi llover”, agregó que Cano fue muy cercano a Manzanero, “por eso decidió incluir uno de sus temas en el musical, a manera de homenaje”.

SIN HOMENAJES OFICIALES EN MÉXICO

El musical, cuyo estreno mundial se dio en septiembre pasado, narra la historia del mestizaje entre México y España, “y eso le gustaba a mi padre”, quien siempre estuvo orgulloso de su linaje maya.

“Creo que será uno de los homenajes más bonitos que recibirá en el segundo aniversario luctuoso”, añadió.

María Elena, también hija del compositor, recordó que Manzanero fue homenajeado este miércoles en un programa de televisión en Estados Unidos, donde también participó su hermano Juan Pablo, quien recordó la obra del autor compuesta por más de 600 canciones.

María Elena Manzanero detalló que una disquera importante producirá tres discos, pero “por confidencialidad” no dio más información, aunque señaló que el autor dejó en el tintero unos 175 temas que en próximos días registrarán ante derechos de autor. "Son muchas las (canciones) que encontramos escritas y en demos”, añadió.

Orgullosa por el vasto legado del autor de “No”, “Nos hizo falta tiempo”, “Adoro”, “Contigo Aprendí” y “Voy a apagar la luz”, aseguró que hay muchas canciones “y gracias a esa música, mi padre nunca pasará de moda, igual que el romanticismo”.

Además reiteró que “por mucho que estén de moda ritmos divertidos, mientras haya amor en el mundo, la música de mi padre permanecerá viva”.

Sobre el proyecto de televisión que contaría la vida del maestro Manzanero, quien durante décadas compartió su arte con artistas internacionales como Luis Miguel, Nacho Cano, Alejandro Sanz, Paulina Rubio, Miguel Bosé, Diego El Cigala, Presuntos Implicados y muchos más, comentó que la serie se basaría en tres de los libros que escribió el compositor yucateco.

Cómo fueron los últimos días del ícono de la balada romántica.

“La vida de mi padre fue muy tranquila, no fue tan expuesta porque no le gustaban los escándalos, así que sería una cosa cándida y ese tipo de temas no son vendibles”, admitió.

Sobre los homenajes que quedaron pendientes en el Palacio de Bellas Artes, como prometió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y en su natal Yucatán, la familia Manzanero Arjona desconoce si se organizarán, ya que el músico murió en plena pandemia por COVID-19 y las autoridades postergaron los eventos.

“Los homenajes no dependen de nosotros (la familia) sino de las autoridades, pero sus hijos lo recordamos cada día y celebramos su vida”, explicó Diego.

Consideró que el mejor homenaje lo reciben del público que sigue escuchando la música de Armando Manzanero, el primer mexicano en recibir un Premio Grammy Honorífico por su trayectoria, otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (The Recording Academy) de Estados Unidos.