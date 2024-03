Así Bad Bunny celebró su cumpleaños en los Oscar

LOS ÁNGELES - Bad Bunny, que este domingo cumple 30 años, celebró su cumpleaños en un lugar especial: la 96 edición de los premios de la Academia de Hollywood, donde entregó el Oscar a mejor película internacional a "The zone of interest", del británico Jonathan Glazer.

El reguetonero puertorriqueño, que se presentó en el escenario acompañado de Dwayne Johnson y vestido de negro, recordó que "el arte del cine es un lenguaje universal".

Benito Martínez Ocasio, nombre completo del artista, se suma este domingo a un nutrido elenco de estrellas de cine en el Teatro Dolby de Los Ángeles, entre las que figuran los actores y actrices Chris Hemsworth, Michael Keaton, Jennifer Lawrence, Al Pacino o Zendaya para presentar algunos de los galardones.

La organización de los Oscar, que volvió a contar con el cómico Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias por cuarto año, informó el 29 de febrero de la presencia del autor de éxitos como "Tití me preguntó" o "Me porto bonito", pero no especificó entonces qué rol iba a asumir.

Optaba también al Oscar a mejor película internacional "La sociedad de la nieve", del español Juan Antonio Bayona, que se fue de vacío tanto en esa categoría como en la de mejor maquillaje y peluquería, que recayó en "Poor Things".