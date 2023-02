Rompe récord: Beyoncé se convierte en la artista más condecorada de los premios Grammy

LOS ÁNGELES — Beyoncé está sola en su trono de los Grammy: con su cuarta victoria el domingo por la noche, se ha convertido en la artista más condecorada en la historia del programa, superando el récord de 26 años que alguna vez ostentó el difunto director húngaro-británico Georg Solti.

“Estoy tratando de no ser demasiado emocional”, dijo la superestrella mientras su esposo, Jay-Z, se ponía de pie y la aplaudía. La cantante agradeció a su difunto tío, a sus padres, a Jay-Z y a sus hijos por apoyarla. “Solo estoy tratando de recibir esta noche. Quiero agradecer a Dios por protegerme. Gracias Dios."

Beyoncé ahora ha acumulado 32 premios después de ganar la mejor canción de R&B por "Cuff It", la grabación de música electrónica de baile por "Break My Soul", la interpretación de R&B tradicional por "Plastic Off the Sofa" y la música eléctrica de baile por su séptimo álbum de estudio “Renacimiento”, que también está nominado a álbum del año.

Beyoncé se perdió el hito de empatar el récord de Solti, que se mantuvo desde 1997. El presentador Trevor Noah dijo que se dirigía a la ceremonia, pero culpó al tráfico de Los Ángeles por no estar en persona para aceptarla. La canción fue escrita por varios escritores, incluidos Beyonce, The-Dream, Nile Rodgers y Raphael Saadiq.

Una vez que Beyoncé, la principal nominada de la noche, finalmente llegó, Noah le entregó el premio a la mejor canción de R&B en su mesa.

Para seguir la cobertura de los premios Grammy minuto a minuto, accede aquí.