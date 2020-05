Christian Nodal confiesa que ha aguantado los celos en una relación

CIUDAD DE MÉXICO - Christian Nodal quiere repartir amor entre sus fans, aunque sea un poco tóxico.

El cantante de música regional mexicana lanzó el viernes “AYAYAY!”, un EP que incluye el sencillo “Amor tóxico”.

“Creo que ahorita el mundo necesita amor y para mí la manera de dar amor es dando mi música, espero que les guste y lo disfruten”, dijo Nodal en una videollamada reciente desde su casa en Guadalajara.

“Amor tóxico” trata sobre una relación de pareja tormentosa pero no insufrible. Nodal dijo que sus allegados le sirvieron de inspiración.

“Es cuando estás con esa pareja que amas tanto y que no la cambias por nada en el mundo porque sientes que no puedes vivir sin ella, así haya problemas”, señaló. “Tengo muchos amigos que sí han pasado por ese rollo, pero también cuando no están juntos están bien tristes. Yo digo, ¿pues quién los entiende?”.

Para el cantautor de 21 años galardonado con el Latin Grammy, la diferencia entre un amor tóxico pasable y uno que debe terminar es el respeto.

“Los celos sí los he aguantado, pero algo que no aguantaría sería como ofendernos verbal o físicamente peor, cruzar la línea del respeto, porque el respeto ya no vuelve, el respeto es una línea que si la cruzas es muy difícil volver atrás”, dijo Nodal.

Una experiencia más cercana para él es la de “No es justo X él”, una canción en la que habla de una chica que le coquetea pero tiene novio. El tema es una fusión de salsa con acordeón norteño y trompetas. El cantante dijo que en un principio no tenía un género definido, pero que siguió su intuición y quedó contento con el resultado.

“En vez de decir ‘engáñalo’ es al revés: ‘¿cómo crees que yo me voy a animar a que tú lo engañes si yo lo veo a él y está igual de enamorado como cuando yo estaba enamorado de esta persona y me falló?’. Es como ponerte en el lugar de él. No es justo”, dijo. “Yo he estado ahí”.

“Nuestras acciones han sido muy destructivas”, dijo, refiriéndose a los seres humanos.

Otra de las fusiones en el álbum es “Yo me enamoré”, un tema original de la banda de rock and roll originaria de Sonora, Los Apson.

“Soy fanático a morir de Los Apson”, dijo Nodal, quien también se declaró seguidor de la bachata y del rock alternativo. “Me gustan todos los géneros”. Si acaso, dijo, no le gusta cantar tanto duranguense y banda.

Nodal ha pasado la cuarentena por el COVID-19 con sus padres en Guadalajara, desde donde pidió a la gente que permanezca el mayor tiempo posible en casa.

“Lo importante aquí es reflexionar y tratar de ayudar al prójimo”, dijo.

Contó que se abasteció de cerveza “para no estar batallando” en su confinamiento, pero por ahora sus planes no son tomarlas en grupo, como canta en “Se me olvidó”, otro de los temas del álbum.

A pesar de que su música suena en bares y celebraciones, Nodal no come ansias por que regresen las multitudinarias fiestas hasta que sea seguro. El astro del regional mexicano pidió a los jóvenes ponerse en los zapatos de las personas mayores y otras que pudieran ser vulnerables.

“Uno como joven tiene esa responsabilidad. Si fuera al revés el papel, y si nosotros fuéramos los vulnerables que corriéramos más riesgo de poder estar enfermos y nos pudiéramos morir por la falta de defensas, los abuelitos no salieran para nada por más que ellos quisieran hacer sus cosas. No saldrían. Ellos nos cuidan y nos aman”, dijo.

Para el regreso a la nueva normalidad, el intérprete de “No te contaron mal” y “Probablemente” se imagina que habrá más honestidad.

“Yo creo que mucha gente sí va a agarrar el rollo de ya dejar al lado la vida ficticia que llevan por las redes sociales para conectarse más con los amigos, para conectarse más con la familia y poder disfrutar de las cosas tan sencillas que las miramos tan fácil de hacer que nos daban igual”, manifestó. “Van a cambiar las prioridades”.