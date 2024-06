El emotivo mensaje de Cristina Porta a Maripily que causa furor en redes sociales

PUERTO RICO - La exintegrante de La Casa de los Famosos, Cristina Porta, le dedicó el miércoles un emotivo mensaje a Maripily Rivera en sus redes sociales.

Porta estuvo varios días en la Isla para compartir junto al huracán boricua y otros participantes del "reality" como Rodrigo Romeh y Clovis Nienow. Además, formó parte de las comedias de Raymond y sus Amigos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

"La vida nos juntó para vivir una de las experiencias más fuertes de nuestra vida. Recuerdo como la primera semana estábamos en el mismo grupo y tú me despertabas en la madrugada para hacer la prueba. Pasó el tiempo y veía que teníamos muchas cosas en común: valentía, fuerza y un carácter explosivo. Para los ojos de muchos, las más locas. Para los ojos de otros, las más auténticas", lee parte de la publicación.

La llegada de Raúl dejó a las mujeres locas.

"También nos juzgamos, nos atacamos y nos equivocamos la una con la otra. Perdón por no poder verte por dentro como lo hago ahora", añadió.

Por su parte, Maripily comentó la publicación: “Omg!! me haces llorar con tus hermosas palabras amiga @cristiporta demás está decirte que te has convertido en otra hija que me regaló la vida y aquí tienes otra familia más que te abraza fuertemente con un hogar que decimos La Isla Del Encanto Puerto Rico”.