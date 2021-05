Fallece el actor mexicano Jaime Garza a los 67 años

CIUDAD DE MÉXICO - El actor Jaime Garza falleció este viernes en su hogar a los 67 años, según fue confirmado por su amiga y expareja, la también actriz Rosita Pelayo, y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

"No sé de qué falleció, sé que tenía diabetes, lo acababan de operar hace como dos meses de su pierna, pero ya se me fue. Hablé con Ana Silvia (su hermana) y me dijo que fue esta mañana", aseguró Pelayo, su segunda esposa, en un programa de revista mexicano.

Nacido en Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León, el actor era hijo del periodista Ramiro Garza y la poetisa Carmen Alardín y comenzó su carrera como actor de televisión en el programa infantil "Plaza Sésamo".

Es hermano de la también actriz Ana Silvia Garza y tío de la cantante y actriz Mariana Garza, famosa por haber participado en el grupo juvenil Timbiriche.

Garza se ganó el nombre de "galán de telenovela" por su actuación en "Simplemente María" (1989), donde compartió el rol protagónico con la actriz Victoria Ruffo y por su participación junto a Verónica Castro en "Rosa Salvaje" (1987), entre otros títulos.

Además de su larga trayectoria en televisión, el actor destacó en el teatro, el cine y por su talento como escritor.

Garza vivió un reconocido noviazgo con la fallecida hija de Silvia Pinal, Viridiana Alatriste, cuando ambos gozaban del auge en la televisión y la muerte de la joven de 19 años dejó un gran vacío en su vida.

La salud del actor se había visto mermada desde tiempo atrás. En 2010, afrontó un derrame cerebral que lo puso en una situación crítica de la que se pudo recuperar.

En 2014, el actor quedó gravemente herido en un accidente en motocicleta en el que perdió una pierna y además sufría diabetes a causa del alcoholismo.

La noticia de su deceso causó gran sorpresa y generó que internautas y personalidades del mundo del espectáculo lamentaran la pérdida en redes, como su compañera de telenovela Ruffo, quien emitió un mensaje de despedida desde su cuenta de Twitter.

QEPD mi querido amigo mi eterno profesor de simplemente maria,tristeza en el corazón! Buen camino JAIME GARZA🙏🙏🙏 — victoria ruffo (@victoriaruffo31) May 14, 2021

"QEPD mi querido amigo, mi eterno profesor de 'Simplemente María', ¡tristeza en el corazón! Buen Camino Jaime Garza", expresó.