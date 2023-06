Explotan las redes por la nueva foto de Shakira junto al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton

ESPAÑA - Shakira está de regreso a Barcelona pero no precisamente para ver a Piqué.

La cantante colombiana estuvo nada más y nada menos que en el Gran Premio de España de Fórmula 1, y lo confirmó con esta fotografía en Instagram y Twitter donde se lee, "Nice to be back in Barcelona".

Nice to be back in Barcelona! pic.twitter.com/OaE4Sg15I3 — Shakira (@shakira) June 4, 2023

Más tarde fue fotografiada en lo que parece un bar, junto al piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, quien consiguió la segunda plaza en el Gran Premio que se disputó el domingo en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Se rumora que Shakira llevó a sus hijos a Barcelona para que se reencontraran con Piqué, mientras ella aprovechaba para echarle un ojo a quien por el momento parece que es su nuevo amigo, el piloto de la Mercedes.

Los fans de la barranquillera que estuvieron en el Gran Premio de España no dudaron en hacer videos y fotos de la colombiana.

Mientras tanto, el piloto británico habría dicho en una entrevista que necesita encontrarse una latina, "I need to find myself a latina".