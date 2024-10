Gael García y Diego Luna protagonizan “La Máquina”, primera serie en español de Hulu

LOS ÁNGELES - Los artistas mexicanos y amigos de infancia Diego Luna y Gael García Bernal unen nuevamente sus talentos para hacer historia con "La Máquina", la primera serie en español de Hulu, con la que buscan abrir más espacios para las historias y los personajes latinos en las plataformas estadounidenses, según dijeron a EFE.

"Es muy bonito, porque tenemos el chance de contar nuestras historias en nuestro idioma, algo que nos identifica y nos representa", dijo Luna en entrevista con EFE en Los Ángeles sobre la serie que se estrenó este miércoles.

García Bernal, ganador del Golden Globe por su actuación en la serie "Mozart in the Jungle", califica el nuevo proyecto como algo "fantástico" en el que ha podido aprender más de una de sus mayores aficiones. "Agradezco poder sublimar todo aquello que me encanta del boxeo en esta serie", manifestó el artista de 45 años.

Los actores, que no aparecían juntos en una pantalla desde hace 12 años, han apostado por producir y protagonizar la serie dramática que lidia con las batallas de dos amigos sumergidos en la necesidad de ganar.

La historia arranca con la devastadora derrota de "Esteban 'La Máquina' Osuna" (García Bernal), un boxeador que ha llegado al punto más bajo de su carrera y del que parece que no podrá levantarse.

"La oportunidad que me da el personaje es increíble", contó García Bernal a EFE sobre la premisa principal de la serie que "trata de entender qué pasa en la mente, en el espíritu de un atleta que se tiene que retirar cuando ya sabe cómo hacer la cosas, cuando el cuerpo ya no le da pero todo lo demás tiene una lógica", según indicó.

Pero "La Máquina" no estará solo en esta lucha. Su mánager y mejor amigo "Andy Luján" (Luna) está allí para ayudarlo a regresar a la cima, aunque esto les pueda costar la vida.

Y es que, cuando "La Máquina" recupera el cinturón de campeón, una organización nefasta aparece, para poner nuevamente las vidas de estos dos personajes en la cuerda floja, exigiéndoles que se rindan y propicien una derrota.

La serie de cinco capítulos también está llena de acción, un poco de comedia y refleja una historia que podría llegar a ser real.

"Lo que le envidio a este personaje ('Andy') es tener esa capacidad de replantearse, de redimirse, de salvarse", confesó Luna, de 44 años, sobre un personaje que le permitió literalmente presentar "otra cara", ya que es adicto a los rellenos faciales, las extensiones de cabello y el bronceado.

Luna remarca que, a pesar de las mentiras y manipulaciones con su amigo "Esteban", "Andy" logra redimir la relación de los dos y reconocer lo mucho que pueden hacer el uno por el otro.

"Es muy bonito ver cómo se han acompañado ('Andy' y 'Esteban'), me parecen entrañables", considera el artista, que hizo parte del elenco de "Rogue One: A Star Wars Story".

García Bernal y Luna están acompañados por un elenco que incluye a Eiza González, que encarna a "Irasema", la exesposa de "Esteban", y Lucía Mendez, en el rol de "Josefina", la madre controladora de "Andy". La dirección está a cargo del mexicano Gabriel Ripstein ("600 Miles" y "An Unknown Enemy").

La dupla mexicana asegura sentirse muy satisfecha con esta propuesta en la que viene trabajando desde hace más de una década y con la que quiere aprovechar "la oportunidad" de presentar historias latinas en el mercado anglosajón.

Al preguntarles sobre si esta serie hará parte de su legado como artistas, después de compartir protagónicos en "Y tu mamá también" (2002), "Rudo y cursi" (2009) y "En casa de mi padre" (2012), los actores dicen sin presunciones estar centrados en "el ahora" y en aprovechar "el momento" para la creación de contenidos que representen a la comunidad.

"En realidad es la serie que va a hablar por nosotros y si en 20 años la vuelven a ver sería algo fantástico, es a lo que apelamos y ojalá suceda", puntualizó García Bernal.