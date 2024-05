¿Lupillo demandará a Maripily? Esto le advirtió al huracán boricua

Lupillo Rivera rompió el silencio menos de una semana después de la Gran Final de La Casa de los Famosos, en la que Maripily Rivera se consolidó como la contundente ganadora y se llevó los codiciados $200,000.

Lupillo, quien quedó en el tercer puesto tras ser derrotado por Maripily y por Rodrigo Romeh, se refirió por primera vez a la posibilidad de demandar a su enemiga y rival número 1 del reality, tal como lo advirtió durante su encierro en La Casa.

"Eh... no... no... no una acción legal", dijo en una entrevista al programa Despierta América. "Uno cuando entra a La Casa... hay cosas que se van a decir allá".

Sin embargo, luego advirtió: "Si estuvieron muy incorrectos las tres personas de lo que inventaron allá adentro. Estamos hablando con un equipo legal para ver qué acción podemos tomar". Lupillo se refería sin nombrarlos a Maripily, Romeh y Ariadna.

El escándalo sobre una posible demanda surgió luego de que Ariadna acusara a Lupillo de haberla "maltratado",

"Solo Dios vio. Yo, Lupillo y mis compañeros saben lo que pasó puertas adentro", dijo Ariadna en su momento sobre el supueto maltrato por parte de Lupillo, a quien calificó como "obsesivo".

