Dramática votación en “La casa de los famosos”, mira quiénes son los nominados

El jueves en "La casa de los famosos" las nominaciones fueron directas y sin rodeos. Pagaron las consecuencias el más impostor, la que enfrentó y discutió con varios, la chismosa y un corcel.

La prueba semanal fue conflictiva, varios famosos gritaron, celebraron, generaron mucha adrenalina y hasta se enfadaron. Ya toda la casa sabe que Ivonne Montero es la ex de Eduardo Rodríguez aunque también sería la ex de Salvador Zerboni. Pero Brenda Zambrano se lo dejo muy clarito a Daniela Navarro. La hija adoptiva de tonta no tiene ni un pelo.

Hablando de Eduardo, en cuanto pierda la inmunidad posiblemente le caerán muchas nominaciones. Cuenta la verdad de una buena vez que Daniela quiere algo más que amistad.

Y en otras cuestiones, Laura Bozzo por fin se sirvió un café, ha recogió la mesa y hasta a lavó. La presentadora peruana aseguró que cuando salga de la casa no dependerá de nadie más porque lo puede hacer todo ella.

Extraordinario. Solo le ha tomado 70 años aprender algunas de las tareas del hogar. ¿Te puedes creer lo que adiestra "La casa de los famosos"?

Este viernes de salvación Eduardo tiene mucha responsabilidad ya que en sus manos está la salvación de uno de los nominados. ¿Será Potro Caballero?

Desde "La casa de los famosos", el bailarín español saludó a su expareja, Adamari López, quien cumplió el 51 años el 18 de mayo.