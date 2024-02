Estrategia cantada: ¿quiénes son los nominados en La Casa de los Famosos?

La gala de nominación en La Casa de los Famosos fue este jueves la evidencia de una estrategia cantada por los habitantes de los cuartos Agua y Fuego para enfocar sus misiles hacia un sector de los famosos del cuarto Tierra, eligiendo a las mismas personas que ya se han sido salvados por los millones de seguidores del el icónico reality.

Conforme avanzó la noche y tras algunas volteretas poco significativas en el tablero, resultó una sorpresa que de los habitantes que han protagonizado más discusiones y pleitos en la semana, solo Maripily y Alfredo Adame- no recibieron ni una mención.

Así, tres de los seis nominados son, nuevamente, del cuarto Tierra. El resto, se divide entre los de Fagua. La tabla quedó así: Carlos, 10 votos; Romeh, 9; Sophie, 9; Ariadna, 8; Clovis -quien repite por cuarta ocasión-., 6, y Cristina, 6.

fueron seis los nominados y no resultó casualidad que cuatro de ellos sean del cuarto Tierra.

LA DIVAZA, ¿TIENE UN ORÁCULO?

A quien La Divaza da dos puntos en cada nominación, sale del reality, así lo reveló este jueves Jimena Gállego, quien junto a Nacho Lozano conduce La Casa de los Famosos.

"Hay un dato importante con La Divaza cada semana; ha sido puramente casualidad esta estadística, pero a quien le ha dado dos puntos La Divaza, semana por semana, es quien acaba saliendo de la Casa", subrayó Gállego.

Si esta tendencia se confirma con los votos del público, esta semana estaría en riesgo de salir Sophie, la cantante y actriz mexicana, ya que recibió dos puntos del reconocido creador de contenido LGBTTTIQ+ venezolano.

Lo cierto es que no fue el único famoso que nominó a la joven mexicana, quien a lo largo de las semana se ha ganado la fama de ser "la ratoncita" de la Casa que lleva y trae todos los chismes que surgen entre los habitantes.

LA NOMINACIÓN EN FRASES DE TRES DE LOS FAMOSOS MÁS POLÉMICOS

Fiel a su estilo de descalificar a las mujeres con frases subidas de tono, Alfredo Adame llegó al confesionario a nominar a Ariadna y a Maripily, con dos y un punto, respectivamente.

"Dos puntos a Ariadna por floja, porque no aporta nada, porque no coopera, porque no quiere hacer absolutamente nada, por presumida y por engreída, y sobre todo porque se la pasa llevando chismes de allá para acá, magnificándolos y tratando de crear conflictos entre las personas.

"Maripily un punto porque avienta la piedra y esconde la mano, no es honesta ni derecha ni frontal, ni viéndote a los ojos, avienta la piedra y esconde la mano", argumentó Adame.

"Voy a empezar la venganza en contra de Adame y su corral", subrayó en su turno Lupillo, quien esta semana protagonizó contra el mexicano la discusión más agresiva en la historia de La Casa de los Famosos.

Por esa razón, el intérprete de música regional mexicana nominó a Carlos y a Sophie: "le dos dos puntos a Carlos y le doy un punto a Sophie".

Cristina posicionó su nominación por primera vez como "república independiente" y dio dos puntos a Aleska y uno a Carlos, lo que fue interpretado por panelistas como un acercamiento total al cuarto Tierra.

"La bondad te sale, te nace, se ejerce, no se predica, no se presume, y por eso nomino a Aleska. Podría dar muchos más motivos y ser mala, pero es que yo no soy team mala, se verá como es.

"Y con un punto nomino, y ahí tengo dudas, pero voy a nominar a Carlos. Y digo que tengo dudas porque es verdad que me llevó menos con otra gente, pero con él he tenido mucho contacto y me he sentido incómodapor cosas que ha hecho, porque no confío en él y porque me pareció muy rastrero", argumentó la joven española.

¿CÓMO VOTAR PARA EVITAR QUE SALGA TU FAMOSO FAVORITO?

Este viernes, Bebeshita y Robbie, como líderes de la Casa, deberán batirse en un duelo con quien resulte ganador para mantener su derecho a salvar a alguno de los seis nominados. Después, todo quedará en manos del público.

Presiona aquí para salvar a tu favorito. Los fans pueden votar cada jueves después que los nominados son anunciados en el programa, hasta aproximadamente la 1am. Los viernes, desde las 7pm hasta la 1am. Los domingos desde el inicio de la gala hasta la 1am.

Los lunes -día de eliminación- hay una ventana de votación durante el programa en vivo.