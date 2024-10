Luto en el mundo: millones de fanáticos, famosos y familiares reaccionan a la muerte de Liam Payne

Millones de personas alrededor del mundo están reaccionando a la trágica e inesperada muerte de Liam Payne, el artista y exmiembro de la banda One Direction, tras caer del balcón de un hotel en Argentina el miércoles.

El cantante de 31 años comenzó su carrera tras audicionar con la canción "Fly Me To the Moon" en la versión británica del concurso musical, X Factor, cuando solo tenía 16 años. Aunque Payne audicionó como solista, Simon Cowell y Nicole Scherzinger, ambos jueces en la competencia, vieron la oportunidad de que Payne y otros cuatro jóvenes que también buscaban una oportunidad en la industria, Harry Styles, Niall Horan y Zayn Malik, compitieran como un grupo.

Aunque la banda no ganó X Factor y quedó tercera en el concurso, pronto se dieron cuenta de que sus carreras solo estaban empezando. One Direction, incluido Payne, firmó con Syco Music, justo después de que terminara el programa en el 2010 y lanzaron su primer canción como un grupo pop, "What makes you beautiful" el próximo año.

La canción marcó el inicio de la carrera de la banda británica que se convirtió en un fenómeno global y cuyo impacto iba mucho más allá de Europa.

La banda se convirtió en uno de los grupos musicales más exitosos, batiendo récords en la industria de la música, llenando estadios alrededor del mundo y creando un impacto duradero en una base masiva de admiradores que se llamaban "Directioners".

One Direction, que llegó a crear cinco álbumes de estudio, anunció que se separaban como grupo en 2016, solo un año después de que el exmiembro de la banda y artista Zayn Malik anunciara que dejaba la banda, citando que quería pasar un tiempo alejado de la fama.

Después de la separación, los miembros de la banda iniciaron sus propias y exitosas carreras como solistas. Payne anunció que comenzaría su carrera como cantante independiente en 2017 y lanzó su primer álbum, "LP1", en diciembre de 2019. Payne también dio la bienvenida a su primer hijo, Bear, en marzo de 2017 con la cantante Cheryl Cole.

De acuerdo con NBC News, la familia de Payne emitió una declaración tras la muerte del cantante a la agencia de noticias Press Association, con sede en Londres, que decía que estaban "desconsolados" y "apoyándose a cada uno lo mejor que pueden como familia".

Tras el anuncio de su muerte, los dedicados fanáticos del grupo, amigos y otros famosos también han compartido sus reacciones en las redes sociales.

En un post, la cuenta oficial de X Factor dijo en parte "Él era inmensamente talentoso y, como parte de One Direction, Liam dejará un legado duradero en la industria de la música y los fans de todo el mundo."

We are heartbroken by the sad passing of Liam Payne.



He was immensely talented and, as part of One Direction, Liam will leave a lasting legacy on the music industry and fans around the world.



Our thoughts are with his friends, family and all who loved him. pic.twitter.com/wOXUTKPUiR — The X Factor (@TheXFactor) October 17, 2024

Artistas que formaron parte del inicio de la carrera de Payne en el concurso también compartieron mensajes, incluyendo a la cantante y compositora británica Rita Ora, que llegó a escribir una canción con Payne, que se incluyó en la película Fifty Shades Freed, titulada "For You".

I’m devastated 💔 He had the kindest soul, I will never forget. I loved working with him so much - he was just such a joy to be around on and off stage. This tragic news breaks my heart. Sending all my love and prayers to his family and loved ones. Our song For You takes on a… pic.twitter.com/VxcwdBoJFm — Rita Ora (@RitaOra) October 17, 2024

La cantante británica Rebecca Ferguson, que quedó segunda en la misma temporada de X Factor, se tomó un momento para recordar cuando conoció a Payne en una estación de tren y tomaron juntos un taxi para ir a la competencia.

Los Backstreet Boys también rindieron homenaje al cantante.

Words can not express the emotions we are collectively feeling right now, and it seems like the rest of the world is in the same boat.



Our hearts go out to Liam’s family, friends, and Directioners around the world.



Rest in peace brother. — Backstreet Boys (@backstreetboys) October 17, 2024

El cantante Charlie Puth publicó varias historias en su Instagram tras la noticia. En uno de sus posts, Puth dijo "Estoy en shock ahora mismo. Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que ya no esté".

Los artistas hispanos también expresaron sus condolencias, entre ellos el cantante colombiano J Balvin quien lanzó una canción con Payne en 2018 llamada Familiar. Balvin compartió una foto en su historia de Instagram de él y Liam juntos con el texto que decía "Descansa en paz Liam Payne".

En una entrevista con Hoy Día, La Divaza, recordó con emoción la primera vez que conoció al cantante británico.

Mientras que sus excompañeros de banda aún no han reaccionado a la muerte de Payne, la madre del cantante Harry Styles, Anne Twist, compartió un post de Instagram con una foto de un corazón roto y el texto que decía "Just a boy…" o "Solo un niño" en español.

El exbaterista de One Direction, Josh Devine, publicó una historia de Instagram que en parte decía "Solo rezo por la familia de Liam, y todos los que lo conocieron y amaron."

Más allá de la música, Payne también jugó al fútbol, capitaneando en 2022 el partido de Soccer Aid, un evento benéfico anual británico y regresó para el partido de 2023 para jugar por segunda vez.

En un post en X, la cuenta público una foto en blanco y negro de Payne con su uniforme y texto que decía en parte "todo el mundo en Soccer Aid for UNICEF está devastado al enterarse del triste fallecimiento de Liam Payne."

Everyone at Soccer Aid for UNICEF is devastated to learn of the sad passing of Liam Payne.



Liam captained England in 2022 and returned for the 2023 match to play a second time. Thank you for everything you did to help support children around the world, Liam 💙



The thoughts of… pic.twitter.com/os2bBf33B4 — Soccer Aid (@socceraid) October 17, 2024

Los fans de la banda también expresaron su tristeza en las redes sociales tras enterarse de la muerte del cantante con muchos de ellos compartiendo viejas fotos de conciertos e imágenes de cuando la banda comenzó su carrera. Varios admiradores también se reunieron en el Hotel Casa Sur Palermo de Buenos Aires para rendir homenaje al artista.