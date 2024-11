Seres queridos y exmiembros de One Direction dan el último adiós a Liam Payne en Inglaterra

LONDRES - Un servicio fúnebre privado para el cantante británico y exmiembro de One Direction, Liam Payne, se llevó a cabo el miércoles en el sureste de Inglaterra, más de un mes después de que la noticia de su muerte conmocionara al mundo del espectáculo y dejará a su familia y millones de fanáticos de luto.

El féretro de Payne llegó por un carruaje tirado por caballos y cubierto de flores blancas la iglesia de St. Mary en Amersham, Inglaterra, a poco más de dos horas de distancia de donde la estrella británica se crió en Wolverhampton.

Los seres queridos de Payne, incluyendo Karen Payne y Geoff Payne, los padres del cantante, se reunieron en la iglesia para presentar sus últimos respetos, al igual que sus excompañeros de banda, Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

AMERSHAM, INGLATERRA - 20 DE NOVIEMBRE: Los padres de Liam Payne, Karen y Geoff Payne, observan cómo llevan su ataúd al funeral, el 20 de noviembre de 2024 en Amersham, Reino Unido. Se ha anticipado ampliamente que el funeral privado de la ex estrella de One Direction, Liam Payne en Amersham, atraerá tanto a celebridades como a fanáticos que desean presentar sus últimos respetos. El cantante murió tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires el 16 de octubre. (Foto de Dan Kitwood/Getty Images)

La expareja y madre del hijo de Payne, Cheryl Tweedy, así como Simon Cowell y el expresentador de "The Late Late Show, James Corden también fueron vistos vestidos de negro mientras asistían al servicio.

El cantante de 31 años falleció el 16 de octubre tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel Casa Sur de Buenos Aires, Argentina, en donde estaba hospedado por varios días. Un informe de autopsia compartido por la Fiscalía Nacional de Argentina mostró que Payne murió a causa de "politraumatismos y hemorragias internas y externas", lesiones que eran compatibles con una "caída desde gran altura".

Un informe de toxicología reveló que el cantante tenía una mezcla peligrosa de drogas en su organismo en el momento de su muerte, incluidos rastros de cocaína rosa, un antidepresivo recetado y alcohol.

Tres hombres han sido imputados en el caso judicial que investiga las circunstancias de la muerte del cantante británico en la capital argentina.

El fiscal Andrés Madrea imputó a los tres sospechosos, cuyas identidades no fueron reveladas, por los delitos de "abandono de persona seguido de muerte" y "suministro y facilitación del uso de estupefacientes", informó la fiscalía. Madrea también solicitó su detención a la juez Laura Bruniard, quien dictaminó que los tres no pueden abandonar el país.

Los investigadores dijeron horas después de la muerte de Payne que estaba solo cuando cayó. Pero la fiscalía dijo el jueves que una de las personas acusadas estuvo a menudo con el cantante durante su estancia en Buenos Aires. El segundo es un empleado de hotel que supuestamente dio cocaína a Payne durante su estancia entre el 13 y el 16 de octubre. Y el tercero es un traficante de drogas.

Tras la muerte del cantante, millones de personas alrededor del mundo publicaron mensajes reaccionando a su trágica e inesperada fallecimiento.

Sus excompañeros de banda compartieron mensajes personales en sus redes sociales así como un mensaje colectivo en la cuenta de Instagram de One Direction que no está activa desde 2020 en el que llamaban a Payne "su hermano". El mensaje decía en parte:

"Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho. Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre".

Exmiembros de la banda británica One Direction asisten al funeral de Payne.

Payne comenzó su carrera tras audicionar con la canción "Fly Me To the Moon" en la versión británica del concurso musical, X Factor, cuando solo tenía 16 años. Aunque Payne audicionó como solista, Cowell y Nicole Scherzinger, ambos jueces en la competencia, vieron la oportunidad de que Payne, Styles, Horan, Malik, y Tomlinson que también buscaban una oportunidad en la industria, compitieran como una banda.

Aunque la banda no ganó y quedó en el tercer puesto en el concurso, pronto se dieron cuenta de que sus carreras solo estaban empezando. One Direction, incluido Payne, firmó con Syco Music, justo después de que terminara el programa en el 2010 y lanzaron su primer canción como un grupo pop, "What makes you beautiful" el próximo año.

La canción marcó el inicio de la carrera de la banda británica que se convirtió en un fenómeno global y cuyo impacto iba mucho más allá de Europa.

La banda se convirtió en uno de los grupos musicales más exitosos, batiendo récords en la industria de la música, llenando estadios alrededor del mundo y creando un impacto duradero en una base masiva de admiradores que se llamaban "Directioners".

One Direction, que llegó a crear cinco álbumes de estudio, anunció que se separaban como grupo en 2016, solo un año después de que el exmiembro de la banda y artista Zayn Malik anunciara que dejaba la banda, citando que quería pasar un tiempo alejado de la fama.

Después de la separación, los miembros de la banda iniciaron sus propias y exitosas carreras como solistas. Payne anunció que comenzaría su carrera como cantante independiente en 2017 y lanzó su primer álbum, "LP1", en diciembre de 2019. Payne también dio la bienvenida a su primer hijo, Bear, en marzo de 2017.