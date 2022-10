Muere el actor Robbie Coltrane, conocido por su papel de Hagrid en la saga de Harry Potter

LONDRES - El actor británico Robbie Coltrane, célebre por su interpretación de Hagrid en la saga de películas de Harry Potter, murió el viernes a los 72 años, informó su agente en un comunicado.

Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de cine y televisión británica, tres de ellos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie "Cracker".

También apareció en los filmes de James Bond "GoldenEye" (1995) y "The World is not Enough" (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

EL ACTOR TENÍA 72 AÑOS

"Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Potter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo", por el que "recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana" desde hacía más de veinte años, dijo en una nota remitida a los medios su representante, Belinda Wright.

La familia del actor transmitió en ese comunicado su agradecimiento a la plantilla del hospital Forth Valley Royal de Lambert, Escocia, por sus "cuidados y diplomacia".

"Personalmente, le recordaré como un cliente siempre leal, así como a un fantástico actor, con una inteligencia forense y un ingenio brillante. Después de haber sido su agente durante cuarenta años, le echaré de menos", expresó Wright.

El actor británico Stephen Fry rindió tributo a la "profundidad, el poder y el talento" de Coltrane. "Adiós, viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente", dijo en Twitter.