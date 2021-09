No fue un castigo, dice Adamari sobre su separación de Toni Costa

Adamari López está segura de que la difícil situación por la que ha pasado, debido a la separación de Toni Costa, la ha hecho más fuerte, aunque no le cierra las puertas por completo a la posibilidad de reconciliarse con el papá de su hija, Alaïa.

En una entrevista con la revista People En Español, la presentadora de “Hoy Día” y jueza de “Así se baila”, dijo que aunque ama a Toni, lo que estaba pasando en su relación -que no detalló- no se podía permitir. Aseguró que no fue una decisión "por capricho", ni se trató de un "castigo".

"Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto", dijo a People En Español.

Sobre su cambio de imagen, la puertorriqueña indicó que ha perdido más de 20 libras y que espera rebajar unas 10 más.

Sin embargo, aseguró que la transformación va mucho más allá de lo físico, pues también ha logrado tener paz y balance.

