Quién estará en segunda temporada de “Falsa Identidad” por Telemundo

MIAMI – 10 de agosto de 2020– Telemundo confirmó el elenco oficial de la esperada nueva temporada de la exitosa serie Falsa Identidad protagonizada por Luis Ernesto Franco (Señora Acero, Ingobernable), Camila Sodi (Luis Miguel la Serie, Rubí), Samadhi Zendejas (Mariposa de Barrio, Enemigo Íntimo), Eduardo Yáñez (La Reina del Sur S2), Sonya Smith (Mi Familia Perfecta, Tierra de Reyes, Marido en Alquiler) y Azela Robinson (Cuna de Lobos, Por amar sin ley), además de la actuación especial de Dulce María (Rebelde).

Los televidentes pueden seguir las noticias de la nueva temporada en Facebook, Instagram y Twitter, o unirse a la conversación usando #FalsaIdentidad2 en las redes sociales.

Filmada en la Ciudad de México y el estado fronterizo de Sonora, la nueva temporada retoma la trama dos años después del final de suspenso de su primera entrega, que culminó con la huida de Diego (Franco) e Isabel (Sodi) y sus hijos a los Estados Unidos tras la persecución de Mateo (Yáñez).

En esta nueva etapa, la historia se centra en Diego e Isabel quienes han asumido nuevas identidades bajo el programa federal de protección de testigos para comenzar una nueva vida en Nebraska. Mientras que Diego batalla en adaptarse a su nueva identidad, el cambio a Isabel le ha brindado seguridad en sí misma para superarse y ayudar a su familia.

No obstante, una situación extrema en sus vidas obliga su regreso a México, y una vez más, se verán forzados a enfrentar a sus enemigos desencadenando una caza emocionante en la que arriesgarán todo por hacer justicia.



El drama cargado de acción regresa con actores del reparto original incluyendo a la reconocida actriz Gabriela Roel (Hoy voy a cambiar, Yo no creo en los hombres), Uriel del Toro (Mariposa de Barrio, Al Otro Lado del Muro), Pepe Gámez (Mariposa de Barrio, Dueños del Paraíso) y le da la bienvenida a Alexa Martín (Un Poquito Tuyo, Rosario Tijeras), Marco de la O (Rambo: Last Blood, El Chapo), Vanessa Acosta (Soñarás) y a Rubén Sanz (El Dragón, Rubí); además de la participación especial de Álvaro Guerrero y Otto Sirgo (Enemigo Íntimo).

La serie también cuenta con el regreso de Barbie Casillas, Checo Perezcuadra, Gimena Gómez, Claudia Zepeda, Toño Valdés, Rebeca Manríquez; y la adición de Sebastián Dante, David Palacio, Arnoldo Picazzo, Victor Olveira, Abril Schreiber, Victor Manuel Reséndiz mejor conocido como el “Latin Lover”, Vicky Araico y Miguel Jiménez en esta nueva temporada.

Creada por Perla Farías, la nueva temporada de Falsa Identidad es dirigida por Conrado Martínez, Sergio Osorio y Moisés Ortiz-Urquidi. Producida por Argos para Telemundo, la serie es escrita por Perla Farías, Basilio Álvarez, Neida Padilla, Verónica Suárez y Felipe Silva. La producción ejecutiva está a cargo de Marcos Santana y David Posada para Telemundo y Epigmenio Ibarra para Argos.

El público podrá ver los episodios completos de la nueva temporada de Falsa Identidad en vivo o ponerse al día a través de la app Telemundo disponible en Google Play Store y en Apple Store o visitar Telemundo.com.