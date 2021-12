Shakira y NBC se unen para novedoso programa de retos de baile

La cantautora colombiana Shakira y la cadena NBC unen fuerzas para la creación de la serie de retos de baile, "Dancing with Myself".

Luego de que la artista barranquillera rompiera el internet con su baile viral de "Girl Like Me", el éxito que interpreta junto al grupo Black Eyed Peas, Shakira se sintió "motivada por su pasión y amor por el baile, y la proliferación de los retos de baile" en las redes sociales para unirse a este novedoso proyecto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cada semana, un grupo nuevo de bailarines de todas las edades competirá en una serie de retos de alta energía, diseñados y demostrados por los famosos que formarán parte del show, incluyendo a Shakira.

Aislados en sus propias cápsulas, los concursantes tendrán poco tiempo para aprender las nuevas rutinas, agregar su estilo único y luego actuar frente a una audiencia en vivo.

A medida que avance cada ronda de la competencia, Shakira y su panel de jueces brindarán comentarios instantáneos, pero, en última instancia, será la audiencia del estudio la que decida quién gane el premio al mejor bailarín de la noche y se lleve a casa un premio en efectivo.

"Estoy emocionada de ser parte de una competencia de baile que le da un valor tan alto al movimiento creativo y cómo se traduce en expresión personal, sin mencionar cómo contribuye a un sentido de comunidad", dijo Shakira.

"Personalmente, me han impresionado algunos de los talentos que he visto gracias a que las personas tienen acceso a sus propias plataformas a través de las redes sociales. El baile ha sido una fuerza increíblemente potente a lo largo de mi vida y estoy ansiosa por mostrarle al mundo lo transformador, empoderador y divertido que puede ser", concluyó la cantante de éxitos globales como "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)" o "She Wolf".