Taylor Swift, citada como testigo en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

NUEVA YORK - La estrella del pop Taylor Swift fue citada como testigo en la batalla legal entre los actores Blake Lively y Justin Baldoni por los conflictos derivados de su película "It ends with us", que se dirimirán en un juicio en 2026, según informó este viernes TMZ.

El portal de farándula, que cita fuentes conocedoras del asunto, indica que el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, citó como testigo a Swift, cuya única participación en el filme es la autoría de una canción de la banda sonora, "My tears ricochet", pero que es íntima amiga de Lively.

Representantes de Swift dijeron a los medios que la única conexión de la cantante con la película fue esa licencia musical y argumentaron que la citación como testigo busca "atraer interés público creando un cebo de clics para los tabloides en lugar de centrarse en los hechos del caso".

La batalla legal entre Lively y Baldoni, que fueron coprotagonistas de "It ends with us", se remonta a finales de 2024, cuando la actriz denunció al actor y director de la cinta por acoso sexual y por comportamientos inadecuados durante el rodaje. Por lo tanto, el conflicto no ha hecho más que crecer.

Lively acusó posteriormente a Baldoni y a su productora, Wayfarer, de ejecutar un plan para dañar su reputación tras la denuncia de acoso sexual, y a su vez estos demandaron a la actriz y a su esposo, Ryan Reynolds, junto con su publicista, por intentar "destruir" su carrera.

En medio de las acusaciones, Lively publicó un artículo en el diario The New York Times sobre su denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, contra el que Baldoni arremetió.

El cruce de demandas, que incluye un reclamo de $400 millones de Baldoni a Lively, llegará a los tribunales el 9 de marzo de 2026.