Jennifer López cancela su gira “This is Me…Live”

Jennifer López anunció este viernes la cancelación de su gira "This is Me..Live" en un mensaje a través de su sitio oficial, onthejlo.com.

"Representantes de Live Nation anunciaron hoy que la gira de verano de 2024 de Jennifer López "THIS IS ME...LIVE" está cancelado, citando "Jeniffer está tomando tiempo libre para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos'".

En el anuncio se agregó que para quienes compraron sus boletos a través de Ticketmaster, recibirán un reembolso automático, por lo que los fanáticos no tendrán que tomar pasos adicionales para obtener una devolución de dinero.

"Para quienes compraron (sus boletos) a través de un sitio de reventa de terceros como SeatGeek, StubHub, VividSeats, etc. - favor de contactarte con tu punto de venta para detalles adicionales".

Por su parte, la cantante y actriz se dirigió a sus fanáticos, a quienes se refiere como JLovers, con el siguiente mensaje:

"Estoy completamente devastada por decepcionarlos. Quiero que sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Les prometo que los compensaré y todos estaremos juntos de nuevo. Los amo tanto. Hasta la próxima..."

La gira estaba supuesta a comenzar el 26 de junio en Orlando, Florida.

El tour, que lleva el mismo nombre de su álbum más reciente que salió en febrero de este año, iba a ser la primera gira de la cantante de “Get Right” en casi cinco años. J.Lo había completado su última gira en 2019.

Además de su nuevo álbum, J.Lo también lanzó una película de Prime Video que coescribió y tituló "This is Me…Now: A Love Story", una película musical sobre cómo encontrar el amor, que ella llamó "la cosa más personal que he hecho en mi vida". La película incluye apariciones repletas de estrellas de su esposo, Ben Affleck, Keke Palmer, Sofia Vergara, Post Malone y más.

Incluso, tiene un documental detrás de escena, “The Greatest Love Story Never Told”, que se estrenó el 27 de febrero, también en Prime.

A continuación figura la lista completa de conciertos cancelados: