La actriz Laura Flores dice que se someterá a una operación de urgencia

CIUDAD DE MÉXICO - La actriz mexicana Laura Flores se operará de urgencia de una hernia en la columna vertebral que puede causarle problemas de movilidad, por lo que se apartará temporalmente de las grabaciones de la telenovela de Televisa "Soltero con hijas".

A través de un video en su perfil de Instagram, Flores explicó con detalle todo el proceso y comunicó que la próxima semana se someterá a la intervención en un hospital de Miami Beach, en Florida.

Comentó que estaba rodando en Acapulco la semana pasada y que, a pesar de que seguía practicando ejercicio, notó una molestia importante en el nervio ciático que le afectaba a la cadera y a la pierna izquierda.

"Estaba preocupada porque me dolía mucho. En una de las grabaciones, el viernes, el doctor del hotel en Acapulco fue a inyectarme un analgésico. Me dolía la pierna y la cadera e incluso sentía hormigueo en la pierna", detalló.

Las molestias fueron aumentando y por ello, tan pronto regresó a Ciudad de México el martes 21 de enero, acudió a una clínica en donde el médico detectó que ya no tenía reflejos en la pierna izquierda y, tras ver su resonancia magnética, le comunicó que tenía una hernia.

"El doctor revisó la resonancia y descubrió que tengo una hernia muy importante entre las vértebras L3 y la L4 salida hacia el lado izquierdo de la columna. Está bloqueando la espina y el paso de los nervios. La cirugía es de urgencia porque si dejo pasar mas tiempo a veces el daño en los nervios es irreversible", contó.

Flores volvió a trabajar en Televisa con "Soltero con hijas" después de varios años de ausencia, por lo que, según dijo en el video, tenía miedo de comunicarle a su amigo y productor Juan Osorio.

"Le hablé a Juan Osorio preocupadísima pero me entendió. No sabía ni cómo decirle a un productor tan importante de Televisa 'me tengo que ir, me tienen que operar'. Le agradezco enormemente que entendió perfectamente mi situación. Estoy cerrando esta semana de grabaciones y me voy el sábado", explicó.

La actriz añadió que, según le dijo su médico, es una cirugía robótica simple que implica solo dos o tres días de recuperación, por lo que estará fuera de rodaje una semana y no aparecerá en algunos capítulos.

"Es algo inesperado, es como si hubiera tenido un accidente de coche y me tienen que operar de inmediato. Yo no se desde cuando está ahí, solo sé que las molestias empezaron hace unos días. (...) Creo que he tomado la mejor decisión. Estoy mirando por mi salud, pensando en mi futuro y en mi familia", terminó.