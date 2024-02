Muere a los 76 años Richard Lewis, cómico y estrella de “Curb Your Enthusiasm”

NUEVA YORK - Richard Lewis, aclamado cómico conocido por explorar sus neurosis en frenéticas diatribas de flujo de conciencia vestido de negro, lo que le valió el apodo de "El Príncipe del Dolor", ha muerto. Tenía 76 años.

Lewis, que reveló que había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 2023, murió en su casa de Los Ángeles el martes por la noche después de sufrir un ataque al corazón, según su publicista Jeff Abraham.

Actriz habitual en clubes y en la televisión nocturna durante décadas, Lewis también interpretó a Marty Gold, el romántico coprotagonista junto a Jamie Lee Curtis, en la serie de ABC "Anything But Love" y al siempre neurótico príncipe Juan en "Robin Hood: Men In Tights", de Mel Brooks. Volvió a presentarse a una nueva generación junto a Larry David en "Curb Your Enthusiasm", de la HBO.

"Soy paranoico con todo en mi vida. Incluso en casa. En mi bicicleta estática tengo un espejo retrovisor que no me entusiasma", bromeó una vez sobre el escenario. A Jimmy Kimmel le dijo: "Esta mañana intenté irme a la cama. No podía dormir. Conté ovejas, pero sólo tenía seis y todas tenían prótesis de cadera".

Comedy Central nombró a Lewis uno de los 50 mejores cómicos de todos los tiempos y la revista GQ lo incluyó en su lista de "Humoristas más influyentes del siglo XX". Prestó su humor para causas benéficas, como Comic Relief y Comedy Gives Back.

"Ver su monólogo es como asistir a una sesión de terapia muy divertida y a menudo oscura", dijo Los Angeles Times en 2014. El City Paper de Filadelfia le llamó "el Jimi Hendrix de los monologuistas". Mel Brooks dijo una vez que "puede que sea el Franz Kafka de la comedia actual".

El papel recurrente de Lewis en "Curb Your Enthusiasm" puede atribuirse directamente a su amistad con el también cómico, productor y estrella de la serie Larry David. Ambos nacidos en el mismo hospital de Brooklyn, se conocieron y se hicieron amigos como rivales mientras asistían al mismo campamento de verano a la edad de 13 años. Desde el principio se enfrentó a David por impagos y cortesías comunes.

Le sobrevive su esposa, Joyce Lapinsky.