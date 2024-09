Cientos de objetos de la serie “Game of Thrones” serán subastados: así puedes conseguirlos

Después de ver ocho temporadas de la saga épica “Game of Thrones”, los fans pueden emprender ahora una batalla por el Trono de Hierro en una subasta de codiciados objetos de la serie de HBO.

Los fans pueden pujar por una gran cantidad de vestuarios, accesorios, piezas de escenario y recuerdos del exitoso programa que terminó en 2019. Más de 2,000 artículos, incluida una versión derretida del codiciado Trono de Hierro, distribuidos en 900 lotes, serán subastados en octubre a través de Heritage Auctions.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

Las ofertas iniciales oscilan entre $500 y $20,000 por objetos tan característicos como la armadura y la espada de Jaime Lannister y accesorios como los dientes protésicos utilizados para los Caminantes Blancos.

Otros artículos notables incluyen capas, abrigos y conjuntos de cuero de Daenerys Targaryen (algunos con gargantillas y detalles de dragón) usados por Emilia Clarke, la famosa espada Longclaw de Jon Snow empuñada por Kit Harington y el broche de la mano de la reina, usado por Peter Dinklage como Tyrion Lannister. Incluso se espera que artículos que no estuvieron mucho tiempo en pantalla, como la campana que se empuñó durante la caminata de la vergüenza de Cersei Lannister o el atuendo manchado de sangre de la infame Boda Roja, llamen la atención de los fans durante la puja.

Jay Roewe, vicepresidente senior de incentivos globales y planificación de producción de HBO, dijo que la subasta, que calificó como una oportunidad para que los fans “tomen un pedazo de historia”, habla del poder de permanencia que ha tenido la serie a cinco años de su final.

”‘Game of Thrones’ reflejó un momento del espíritu de nuestra cultura. Fue un momento del espíritu de la época en la televisión de alta gama. Fue un momento del espíritu en términos de HBO”, dijo en una entrevista con The Associated Press. “Es algo con lo que todos crecimos. Ha impactado cada una de nuestras vidas. Ha impactado en la cultura, y ‘Game of Thrones’ ha significado algo para cada persona”.

Aunque la serie comenzó en 2011 y varios artículos en la subasta datan de entonces, no han estado “acumulando polvo”, dijo Roewe. HBO había preservado cuidadosamente miles de accesorios, trajes y piezas desde que comenzó la serie para su uso en posibles series derivadas o secuelas. Ya que “House of The Dragon” completó recientemente su segunda temporada y otros proyectos están firmemente en desarrollo, además de otros que han sido descartados, Roewe dijo que el estudio ahora sabe a qué tendrán que aferrarse y de qué pueden desprenderse.

“Estos artículos han sido seleccionados y cuidados desde que terminamos de filmar. Conservan la calidad que tenían cuando concluyó el rodaje, y hemos tenido gente trabajando en ellos durante años para mantenerlos en forma”, dijo. “Ya no los necesitamos. Es hora de abrirlos finalmente al mundo”.

Más allá de la preservación y la calidad de los artículos, la magnitud de la subasta requirió meses de colaboración con HBO e innumerables horas de investigación y planificación para organizarla, dijo Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions.

Maddalena quería asegurarse de que los fans y los coleccionistas no sintieran que había “agujeros evidentes” al incluir una amplia variedad de trajes y accesorios de los personajes, que se muestran en un catálogo de 750 páginas. Incluso hay elementos cruciales como la pequeña espada de Arya Stark, de la que hubo varias versiones a lo largo de la serie.

La naturaleza intrincada y la artesanía de los trajes y accesorios es parte de lo que hace que el espectáculo sea tan memorable, dijo Maddalena, quien también es seguidor de la serie. La diseñadora de vestuario ganadora del Emmy, Michele Clapton, fue elogiada desde el comienzo de la serie por los diseños detallados e intencionales que alimentaron las historias. El catálogo presenta entrevistas con Clapton, los productores ejecutivos David Benioff y D.B. Weiss y varios de los miembros del elenco que comentan sobre el uso específico del episodio y la importancia de cientos de los artículos. Maddalena calificó este tipo de acceso e información como un “territorio inexplorado” en el mundo de las subastas.

“Por lo general, no hay subastas autorizadas por estudios como esta. Esto ha sido supervisado por el estudio”, dijo. “Todo viene del archivo. Todo fue seleccionado cuidadosamente, es específico de la escena. Sabes dónde se usó tu pieza. Sabes que en realidad se usó en la pantalla”.

Para los fans que quieran tener con una pieza de “Game of Thrones”, la vasta colección ya está abierta para ofertas preliminares y la subasta se llevará a cabo del 10 al 12 de octubre a través de Heritage Auctions en Dallas. La colección estará disponible para su visualización en las sedes de la casa de subastas en Nueva York y Londres del 17 de septiembre al 4 de octubre.