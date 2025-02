Quién era Gene Hackman, el legendario actor hallado sin vida junto a su esposa

NUEVO MÉXICO -- El mundo de la actuación está de luto luego de que el legendario actor Gene Hackman fuera hallado sin vida, a los 95 años, en su casa de Santa Fe, Nuevo México, junto a su esposa, Betsy Arakawa, y su perro, según informaron las autoridades en jueves.

El actor y su esposa fueron encontrados muertos a la 1:45 p.m. del miércoles después de que un vecino llamara a la policía para que verificara si la pareja se encontraba bien. Solo pudieron identificarlos hasta las 12:30 a.m. del jueves, según confirmaron autoridades a NBC News.

Hackman fue encontrado muerto el miércoles en un vestíbulo y su esposa, Betsy Arakawa, de 63 años, fue encontrada muerta en un baño al lado de un calentador, escribieron los detectives de la Oficina del Alguacil del Condado Santa Fe en una orden de registro. También se informó que había un frasco de medicamentos abierto y pastillas esparcidas sobre una encimera cerca de Arakawa.

Denise Avila, portavoz de la Oficina del Alguacil, dijo que no había indicios de que alguno de ellos hubiera recibido disparos o tuviera otro tipo de heridas.

La Compañía de Gas de Nuevo México está trabajando con el Departamento del Alguacil del Condado Santa Fe en la investigación, dijo el portavoz Tim Korte a The Associated Press.

Se informó que la empresa de servicios públicos probó las líneas de gas dentro y alrededor de la casa después de que se descubrieron los cuerpos, según la orden. En ese momento, no se encontraron señales de problemas, aunque un detective señaló que las personas expuestas a fugas de gas o monóxido de carbono pueden no mostrar signos de envenenamiento.

Chris Ramirez, portavoz del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México, que dirige las operaciones del médico forense del estado, se negó a comentar si se había llegado a alguna conclusión sobre la causa y la forma de las muertes de Hackman y Arakawa.

De los Marines a la actuación: los comienzos de Gene Hackman

Eugene Allen Hackman nació el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California, hijo de Ann Lydia Elizabeth (Gray) y Eugene Ezra Hackman, quienes operaban una imprenta de periódicos, según su página de IMdB.

Tras varias mudanzas, su familia se instaló en Danville, Illinois. Hackman creció en un hogar no muy estable, que acabó abandonando a la edad de 16 años para unirse a los Marines de Estados Unidos.

Tras salir de los Marines, se mudó a Nueva York y trabajó en varios oficios antes de estudiar periodismo y producción televisiva en la Universidad de Illinois, según IMdB. Hackman tenía más de 30 años cuando finalmente decidió arriesgarse a actuar inscribiéndose en el Pasadena Playhouse. Presuntamente él y su amigo Dustin Hoffman (otro legendario actor) fueron votados como "menos propensos a tener éxito".

Una leyenda de la actuación

Su larguísimo currículum convirtió a Hackman en uno de los intérpretes más respetados de Hollywood.

Tras su tiempo con Pasadena Playhouse, Hackman regresó a Nueva York, donde trabajó en teatro Off-Broadway. En 1964 fue elegido para interpretar al joven pretendiente en la obra de Broadway "Any Wednesday". Este papel lo llevaría a ser elegido para el pequeño papel de Norman en "Lilith" (1964), protagonizada por Warren Beatty. Cuando Beatty estaba haciendo el casting para "Bonnie y Clyde" (1967) eligió a Hackman para interpretar Buck Barrow, el hermano de Clyde Barrow. Ese papel le dio a Hackman una nominación al Premio de la Academia (Oscar) al Mejor Actor de Reparto, premio al que volvería a ser nominado en "I Never Sang for My Father" (1970). En 1972 ganó el Oscar por su papel del detective Jimmy "Popeye" Doyle en "The French Connection" (1971).

Hackman siguió trabajando con frecuencia en la década de los 70, 80, y 90, interpretando papeles inolvidables como Harry Caul en "The Conversation" (1974), el villano Lex Luther en "Superman" (1978). Después de rechazar inicialmente el papel de Little Bill Daggett en la película del viejo oeste "Unforgiven" (1992) de Clint Eastwood, Hackman finalmente lo aceptó y al final ganó su segundo Oscar y un Golden Globe. Actuó al lado de Will Smith en "Enemy of the State" (1998).

Con el nuevo milenio, Hackman continuó actuando en películas que se volvieron en clásicas como "The Tenenbaums", donde actuó junto a las actrices Gwyneth Paltrow y Anjelica Huston.

Su última película fue en "Welcome to Mooseport" (2004).

Hackman se retiró de la actuación a los 78 años y comenzó una nueva carrera como escritor, escribiendo tres novelas de historia ficción y un thriller policial.

Hackman y Arakawa

La muerte de Hackman conmovió al mundo, no solo por su carrera, sino porque fue hallado sin vida en la misma casa que su esposa, Betsy Arakawa de 63 años.

Hackman y Arakawa estaban casados por más de 30 años.

Hackman conoció a Arakawa, una pianista de formación clásica que creció en Hawaii, cuando ella trabajaba a tiempo parcial en un gimnasio de California a mediados de la década de 1980, informó el New York Times en 1989.

Pronto se mudaron juntos y, al final de la década, se habían mudado a Santa Fe.