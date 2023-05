Bad Bunny peleará en el evento Backlash de la WWE: cómo y cuándo verlo

El artista puertorriqueño Bad Bunny será el anfitrión del evento de la WWE Backlash el sábado 6 de mayo, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Backlash -que solo podrás ver por la aplicación Peacock- marca el primer premium live event de la WWE que tendrá lugar en Puerto Rico desde enero de 2005.

El evento comenzará a las 7:30pm.

¿En peligro el conejo malo? Se enfrentarán cara a cara este sábado.

“En 2005, cuando era niño, no pude asistir a New Year’s Revolution en el Coliseo”, dijo Bad Bunny en declaraciones escritas. “Finalmente, 18 años después WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”, añadió.

Por otra parte, el director de contenido de WWE, Paul “Triple H" Levesque, expresó que el equipo de este evento está entusiasmado por llevarlo a cabo en la isla.

“Estamos emocionados de traer Backlash a San Juan ya que la demanda de premium live events de WWE fuera de los Estados Unidos continentales sigue creciendo”, dijo Levesque. “Bad Bunny es uno de los artistas más populares del mundo y en ningún lugar es más evidente que en su natal Puerto Rico”, añadió.

