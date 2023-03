El Centro Cultural Mexicano y Telemundo Colorado les invita a celebrar el Día del Niño 2023

DENVER, Colorado - Con motivo de la celebración del Día del Niño 2023 varias instituciones culturales en Colorado estarán llevando a cabo diferentes actividades y eventos para compartir en familia.

Todas las actividades se estarán celebrando en las fechas desde el 1 hasta el 30 de abril.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Colorado aquí.

ACTIVIDADES:

El Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver en colaboración con el Centro Cultural Mexicano les invita a celebrar el Día del Niño el 30 de abril de 9 a.m. a 5 p.m. con todas las actividades de forma gratuita por parte de SCFD. Únase a nosotros para disfrutar un día lleno de actividades y diversión para toda la familia. El evento tendrá lugar en la cuadra 2001 Colorado Blvd, Denver, CO 80205.

Los Jardines Botánicos de Denver celebran el Día del Niño durante todo el mes de abril con historias y kits de siembra disponibles en la Biblioteca Helen Fowler. El Centro Newman esta abierto de martes a domingo de 10 a.m. a 4 p.m. La entrada a la biblioteca es gratuita para el público en general y miembros de los Jardines Botánicos. La admisión es gratuita para las actividades del Día del Niño.

Dónde: Freyer-Newman Center: 1085 York Street, Denver, CO 80206

CUENTOS PARA LA FAMILIA: HISTORIAS DE LA NATURALEZA

Sábados a las 10:30 a.m. durante todo el mes de abril | Cuentos de la naturaleza bilingües (inglés/español) el 15 de abril

Traiga a sus pequeños naturalistas y descubra las maravillas de la naturaleza junto con sus hijos. En conjunto, exploraremos libros que cuentan historias del mundo natural, del jardín y de nuestro propio patio trasero. Recomendado para niños de hasta 8 años, todas las edades son bienvenidas.

KIT DE SIEMBRA DE PRIMAVERA

La primavera es el momento perfecto para empezar a pensar en sembrar semillas. Para celebrar el Día del Niño, los Jardines ofrecerán kits de siembra gratuitos para que los niños se los lleven a casa. ¡Cada kit incluye las instrucciones (en inglés y español) y los suministros que necesitará para iniciar algunas plantas a partir de semillas! Los kits de siembra de primavera están disponibles para recoger en la Biblioteca Helen Fowler de martes a domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. mientras duren los suministros.

EXHIBICION DE LIBROS INFANTILES: Día del Niño

Nuestros libros favoritos de jardinería para niños estarán en exhibición para que las familias los disfruten mientras visitan la biblioteca durante todo el mes de abril. Nuestra selección de libros incluye títulos tanto en inglés como en español. Pase por la biblioteca con su familia para leer algunos libros y recoger su kit de siembra para llevar a casa.

Sinfónica de Colorado: Petite Musique: La Historia del Conejo Peter Rabbit

Dónde: Boettcher Concert Hall: 1000 14th St Denver, CO 80202 | Cuándo: Abril 12, 2023, 10 a.m. y 11:30 a.m.

Petite Musique es un programa bilingüe e interactivo de conciertos que se presentan anualmente en múltiples lugares del área metropolitana. Con una orquesta de 16 piezas y un narrador bilingüe que incorpora la narración de cuentos, el canto y la danza tanto en inglés como en español, este programa está diseñado para introducir a los niños pequeños a los instrumentos de la orquesta a través de la narración musical de un cuento infantil. El tema de la temporada 2022/23 es la historia del conejo Peter Rabbit.

Zoológico de Denver

Dónde: 2300 Steele St. Denver, CO 80205 | Cuándo: Abril 29, 2023, 9 a.m. a 5 p.m.

Únase a nosotros para una celebración del Día del Niño que incluyen varias interacciones con animales y conversaciones sobre la conservación de la vida silvestre.

Boulder Museum of Contemporary Art

Dónde: Boulder Civic Area Park’s Glen Huntington Bandshell: 1212 Canyon Blvd. Boulder, CO 80302 | Cuándo: Abril 29, 2023, 11 a.m. a 1 p.m.

Únase a nosotros para un día familiar lleno festividades tradicionales Latinas, que incluyen actividades artísticas, narración de cuentos, bailes y presentaciones musicales en vivo. Habrá alimentos y bebidas disponibles en el mercado Boulder Farmers Market cercano a lo largo de la calle 13th St.

Denver Art Museum

Dónde:100 W 14th Ave. Pkwy. Denver, CO 80204 | Cuándo: Abril 30, 2023, 9 a.m. a 5 p.m.

¡Únase a nosotros para la celebración anual del Día del Niño en el Museo de Arte de Denver, una celebración mundial de todos los niños! Los visitantes disfrutarán de entrada general gratuita con acceso completo al museo (incluidas las exposiciones excepcionales Hablando con Luz: Fotografía Indígena Contemporánea, Cercano Oriente a Lejano Oeste: Ficciones del Colonialismo Francés y Americano, y Del Caos al Orden: Arte Geométrico Griego del Sol Rabin Collection, además, de música en vivo y espectáculos de danza de alrededor del mundo.

Museo Clyfford Still

Dónde:1250 Bannock Street, Denver, CO 80204 | Cuándo: Abril 30, 2023, 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Visite el patio exterior del Museo y únase al artista David Ocelotl García para una sesión interactiva de creación de murales. Aprenda más acerca de la filosofía abstracta de David mientras colabora con otros participantes para crear una obra de arte. Disfrute de espectáculos de danza para niños a cargo de grupos locales en la explanada al aire libre del Museo a las 10:30am, 11:30am y 12:30pm.

History Colorado

Dónde: 1200 Broadway, Denver, CO, 80203 | Cuándo: Abril 30, 2023, 10 a.m. a 5 p.m.

El Día del Niño es uno de los eventos más emocionantes y vibrantes del año en el hermoso History Colorado Center, el único museo afiliado al Smithsonian en el centro de Denver. La entrada al museo y a todas sus exhibiciones será gratuita durante todo el día. La celebración incluirá presentaciones de artistas locales e internacionales.

Biblioteca Pública de Denver – Biblioteca Central

Dónde: 10 W. Fourteenth Ave. Pkwy. Denver, CO 80204 | Cuándo: Abril 30, 2023, 12 p.m. a 5 p.m.

¡Celebre el Día del Niño en la recién renovada Biblioteca Infantil de la Biblioteca Central! Tendremos presentaciones de música y danza en vivo de todo el mundo, obsequios especiales y actividades para toda la familia durante toda la tarde.