Margot Robbie, “Barbie”, le paga deuda a la persona que la ayudó a alcanzar sus sueños

Cuando Margot Robbie comenzó a ganar dinero como actriz, su primera decisión fue devolver el dinero a la persona que la había ayudado a alcanzar sus sueños.

Durante los inicios de la carrera de Robbie, su madre la ayudó a mantenerse a flote tomando prestado contra su casa, reveló la actriz en una entrevista con CBS Sunday Morning. "Ella sacaba dinero de la hipoteca de la casa y me prestaba dinero", dijo. "Así que siempre supe, 'Oh, tengo que devolver esto'".

Robbie dijo que llevaba un registro cuidadoso de cada dólar que su madre le daba y lo anotaba todo. "Todavía tengo ese pedazo de papel", dijo. "Lo guardé. Todo lo que le debía a mi mamá, lo tenía escrito".

Aunque supuestamente ganó 12.5 millones de dólares por su papel principal en la exitosa película de este fin de semana "Barbie", Robbie no era un nombre conocido hasta que apareció en "The Wolf of Wall Street" de 2013.

Mientras seguía trabajando, aumentando constantemente sus ganancias, Robbie se mantuvo concentrada en su objetivo.

"Y un día, cuando gané suficiente dinero, pagué toda la hipoteca por completo", dijo. "Yo estaba como, 'Mamá, ya no te preocupes por esa hipoteca. Ya no existe'".

La actriz de 33 años, que ha recibido dos nominaciones a los Premios de la Academia y ha aparecido en decenas de películas, dijo en la entrevista que la decisión de cuidar a su madre fue fácil.

"Honestamente, cualquiera en mi posición, haría eso por su madre", dijo. "Por supuesto que lo haría".

Robbie no es la primera estrella que cuidó de sus padres una vez que triunfaron. El australiano Chris Hemsworth pagó las deudas de su padre con sus ganancias de Hollywood, mientras que Michael B. Jordan compró una mansión para compartir con sus padres.

"Es el sueño de todo niño, comprarle una casa a su mamá y a su papá", dijo en una entrevista de 2018. "Fue una cosa de la lista de deseos para mí".