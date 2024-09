CNBC: Big Lots se declara en quiebra y promete seguir ofreciendo “descuentos extremos”

ESTADOS UNIDOS - El minorista de artículos para el hogar con descuentos, Big Lots se declaró en quiebra este lunes después de que las altas tasas de interés y un mercado inmobiliario lento desaceleraron la demanda de sus muebles y decoración de bajo precio.

Como parte de su presentación bajo el Capítulo 11, Big Lots acordó vender su negocio a la firma de capital privado Nexus Capital Management por alrededor de $760 millones, que consisten en $2,5 millones en efectivo más su deuda y pasivos restantes, según muestran los registros judiciales.

La compañía, que administra más de 1,300 tiendas en 48 estados, es uno de los minoristas de liquidación más grandes del país y se especializa en ofrecer precios de ganga en todo lo relacionado con el hogar. Generó alrededor de $4,700 millones en ingresos en el año fiscal 2023, pero las ventas han caído constantemente después de que cayera la demanda de muebles para el hogar durante la era de la pandemia.

En un comunicado de prensa y en documentos judiciales, Big Lots dijo que operará su negocio con normalidad, pero ha iniciado el proceso de cerrar casi 300 tiendas para poder arreglar su balance y reducir costos.

“Las acciones que estamos tomando hoy nos permitirán avanzar con nuevos propietarios que creen en nuestro negocio y brindan estabilidad financiera, mientras optimizamos nuestra huella operativa, aceleramos la mejora en nuestro desempeño y cumplimos nuestra promesa de ser líderes en extremo. valor”, dijo el director ejecutivo Bruce Thorn en un comunicado de prensa. "A medida que avanzamos en este proceso, seguimos comprometidos a ofrecer ofertas extremas, permitir compras fáciles en nuestras tiendas y en línea, y brindar una excelente experiencia al cliente".

Evan Glucoft, director general de Nexus, dijo que la empresa está "confiada" en que "los mejores días de Big Lots están por venir".

"Estamos entusiasmados de tener la oportunidad de asociarnos con Big Lots y ayudar a que esta marca icónica recupere su estatus como minorista líder de valor extremo en Estados Unidos", dijo Glucoft.

Big Lots ha estado tambaleándose cerca del límite durante meses después de que las altas tasas de interés y un mercado inmobiliario lento desaceleraron la demanda de los consumidores de nuevos muebles, decoración y otros artículos para el hogar. Si bien los minoristas de descuento tienden a obtener buenos resultados en ciclos económicos difíciles, Big Lots atiende principalmente a consumidores de ingresos bajos y medios, quienes han restringido el gasto discrecional a un ritmo mayor que sus contrapartes más adineradas.

"La compañía se ha visto afectada negativamente por factores macroeconómicos recientes, como la alta inflación y las tasas de interés que están fuera de su control", dijo Big Lots en un comunicado de prensa. "Las tendencias económicas prevalecientes han sido particularmente desafiantes para Big Lots, ya que sus principales clientes redujeron su gasto discrecional en las categorías de productos para el hogar y de temporada que representan una parte importante de los ingresos de la empresa".

Más allá de las condiciones macroeconómicas, Big Lots también opera en un espacio altamente competitivo y ha luchado por diferenciarse de otras tiendas de descuento que ofrecen artículos para el hogar o se especializan en la categoría, como Wayfair, Walmart y TJX Cos.

“Big Lots no siempre ofrece una buena relación calidad-precio. Muchos de los artículos que vende no son de alta gama y no son demasiado caros, pero a menudo se pueden encontrar equivalentes mucho más baratos en otras tiendas, incluido Walmart”, dijo en una nota Neil Saunders, director general de GlobalData.

"El otro problema es que el surtido es muy confuso y confuso, lo que en parte es función de la forma en que opera el negocio", añadió Saunders. “Sin embargo, hay demasiadas opciones y no hay suficientes tesoros para atraer a los consumidores. Esto crea una experiencia de compra insatisfactoria, especialmente en comparación con otros actores que operan en el espacio de descuento, como los minoristas de descuento”.

Como parte del proceso de quiebra, Big Lots realizará una subasta supervisada por un tribunal para su negocio. Podría ir a otro comprador si hace una oferta superior a la de Nexus.

Está trabajando con el bufete de abogados Davis Polk & Wardwell, el banco de inversión Guggenheim Securities y la firma de asesoría AlixPartners. A&G Real Estate Partners ha sido elegido como asesor inmobiliario de Big Lots, mientras que Nexus estará representado por el bufete de abogados Kirkland & Ellis.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gabrielle Fonrouge para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.