La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFBP, por sus siglas en inglés) anunció el martes que demandaba a Capital One por engañar a los consumidores sobre los tipos de interés de sus cuentas de ahorro y "estafarles" más de $2,000 millones en intereses.

La agencia señaló en un comunicado que Capital One engañó a los titulares de su cuenta "360 Savings" al confundirla con su opción de cuenta de ahorro más nueva y de mayor rendimiento, la cuenta "360 Performance Savings". El banco supuestamente no notificó a los titulares de la cuenta 360 Savings la nueva opción y comercializó los dos productos de forma similar para hacer creer a los clientes que eran lo mismo.

Sin embargo, los tipos de interés de ambas opciones eran sustancialmente diferentes, según el CFPB. Capital One aumentó la tasa de interés de 360 Performance Savings del 0.4% en abril de 2022 al 4.35% en enero de 2024, mientras que redujo y luego congeló la tasa de 360 Savings al 0.3% entre finales de 2019 y mediados de 2024, dijo la agencia.

A pesar de su tasa de interés relativamente baja, alegó la CFPB, la cuenta 360 Savings se publicitó como una cuenta de ahorros de alto interés. La oficina dijo que Capital One pretendía mantener a los usuarios de 360 Savings en la oscuridad sobre la opción de mayor rendimiento reemplazando todas las referencias a la cuenta con la opción de 360 Performance Savings de nombre similar en su sitio web, excluyendo a los titulares de cuentas de las campañas de marketing que publicitaban la cuenta de mayor rendimiento y prohibiendo a los empleados notificar a los titulares de cuentas sobre la opción 360 Performance Savings.

"La CFPB ha demandado a Capital One por estafar a las familias miles de millones de dólares en sus cuentas de ahorro", declaró Rohit Chopra, Director de la CFPB, en un comunicado de prensa. "Los bancos no deberían cebar a la gente con promesas que no pueden cumplir".

En un comunicado, Capital One negó las acusaciones y dijo que comercializaba de forma transparente su cuenta 360 Performance Savings.

"Estamos profundamente decepcionados al ver que el CFPB continúa su reciente patrón de presentar demandas de última hora antes de un cambio en la administración. Estamos en total desacuerdo con sus afirmaciones y nos defenderemos enérgicamente en los tribunales", dijo la compañía en un comunicado.

El banco añadió que el producto 360 Performance Savings se "comercializó ampliamente, incluso en la televisión nacional, con los términos más sencillos y transparentes del sector."

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Russell Leung para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.