CNBC: los 10 lugares más caros de EEUU para estudiar en la universidad

El costo anual total de la matrícula y las tasas obligatorias en las universidades y colegios universitarios de 4 años de Estados Unidos se ha más que triplicado en los últimos 60 años, de un promedio de 5,369 dólares por año en 1963 (ajustado a la inflación) a 17,709 dólares en 2023, según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación.

Y la matrícula no es el único costo. Los estudiantes necesitan libros y útiles como computadoras, así como comida y alojamiento.

En cuatro años, la factura total puede ser de 500,000 dólares o más, como se estima que es en la Universidad de Columbia, según Self Financial.

Una gran parte de ese total proviene del costo de la asistencia en sí, que Columbia cotiza en $89,587 para matrícula, alojamiento y otras tarifas para el año escolar 2023-24.

Si bien el precio de etiqueta de Columbia incluye alojamiento en el campus y un plan de comidas, los estudiantes que eligen vivir fuera del campus, o simplemente participar de la vida en la ciudad notoriamente cara, pueden acumular fácilmente gastos adicionales.

Self Financial analizó todas las universidades y colegios enumerados en las clasificaciones nacionales de universidades de U.S. News & World Report para determinar las escuelas más costosas en las que obtener su licenciatura.

La empresa de tecnología financiera tuvo en cuenta la matrícula y las tarifas de cada escuela junto con datos del costo de vida, como el gasto promedio en alimentos de la Oficina de Estadísticas Laborales y el alquiler local promedio y otros datos de gastos de vida autodeclarados recopilados por Numbeo.

Estas son las 10 escuelas con el costo total más alto durante cuatro años

Universidad de Columbia—Nueva York

Costo total: $514,442 Universidad de Nueva York—Nueva York

Costo total: $497,402 Universidad de Georgetown—Washington, D.C.

Costo total: $472,817 Universidad de Harvard—Cambridge, Massachusetts

Costo total: $472,027 Instituto Tecnológico de California—Pasadena, California

Costo total: $458,330 Universidad del Sur de California—Los Ángeles

Costo total: $457,650 Universidad de Chicago—Chicago

Costo total: $455,257 Universidad George Washington—Washington, D.C.

Costo total: $454,377 Universidad de Yale—New Haven, Connecticut

Costo total: $451,516 Instituto Tecnológico de Massachusetts—Cambridge, Massachusetts

Costo total: $441,948

Las 10 escuelas más caras que Self Financial identificó son privadas, lo que tiene sentido, dado que esas instituciones suelen cobrar matrículas más altas que las escuelas públicas. Pero las universidades privadas suelen ofrecer generosos paquetes de ayuda financiera y becas, por lo que el costo de asistir puede ser incluso menor que en una universidad pública.

Los estudiantes que reciben ayuda financiera en Harvard, por ejemplo, pagan un promedio de $19,500 por año, en comparación con los estudiantes de la Universidad pública de Massachusetts, Amherst, que pagan $21,846 por año, según el College Scorecard del Departamento de Educación.

El costo real de asistencia puede variar en gran medida según la escuela a la que asista, la ayuda financiera para la que pueda calificar y una variedad de otras opciones que elija, como vivir en el campus, tener un automóvil, dónde comprar libros y más.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kamaron McNair para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.