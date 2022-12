El plan de condonación de la deuda estudiantil del presidente Joe Biden todavía está en suspenso para todos. Pero al menos 9 millones de prestatarios podrían sentirse actualmente confundidos sobre la condonación de su deuda.

En noviembre, el Departamento de Educación comenzó a informar a los prestatarios que sus solicitudes de condonación de préstamos estudiantiles habían sido procesadas o aprobadas. Pero 9 millones de esos correos electrónicos tenían un error, según un portavoz del Departamento de Educación.

La línea de asunto de los correos electrónicos erróneos decía "Se ha aprobado su solicitud para el plan de alivio de la deuda de préstamos estudiantiles". Debería haber indicado de manera más neutral, "Actualización sobre el alivio de la deuda de préstamos estudiantiles y el estado de su solicitud", como lo hicieron otros avisos enviados por correo electrónico.

Aunque el cuerpo del correo electrónico informó correctamente a los prestatarios sobre el estado de su solicitud, el asunto erróneo podría ser confuso o engañoso para los prestatarios.

El error afectó a los prestatarios con préstamos administrados por Accenture Federal Services y no tiene impacto en el alivio de la deuda del prestatario. Si la solicitud de un individuo no fue aprobada, actualmente no puede aprobarse mientras el gobierno de Biden espera una decisión de la Corte Suprema sobre las demandas que tienen como objetivo bloquear el plan.

Alrededor de 26 millones de prestatarios han solicitado alivio, y 16 millones recibieron aprobación antes de que los tribunales le prohibieran al gobierno federal revisar más solicitudes o procesar cualquier alivio de la deuda hasta que se resuelvan los desafíos legales.

Millones de personas endeudadas en préstamos para costearse sus clases se preguntan qué otras opciones tienen para recibir una condonación en préstamos estudiantiles si no califican para el nuevo plan de perdón delineado por el presidente Joe Biden.

"La comunicación clara y precisa con los prestatarios es una de las principales prioridades del Departamento", dijo un portavoz del Departamento de Educación en un comunicado. "Estamos en estrecho contacto con Accenture Federal Services mientras toman medidas correctivas para garantizar que todos los prestatarios y los afectados tengan información precisa sobre el alivio de la deuda".

Las personas han comenzado a recibir correos electrónicos de corrección que les notifican el error y aclaran que solo la línea de asunto es incorrecta, y los prestatarios no necesitan tomar ninguna medida adicional en este momento.

La Corte Suprema anunció recientemente que aceptaría un segundo desafío legal al plan de condonación de la deuda de Biden además de la demanda multiestatal que la corte dijo anteriormente que escucharía en febrero.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kamaron McNair para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.