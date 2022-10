Un generoso crédito fiscal por hijos proporcionó a los padres calificados hasta $3,600 por hijo el año pasado.

Hay buenas noticias para las familias que se perdieron algunos o todos esos pagos: no es demasiado tarde para solicitar el dinero.

Pero para usar una herramienta simplificada, GetCTC.org, deben presentar su solicitud antes del 15 de noviembre.

“El dinero está ahí; el dinero es tuyo”, dijo Gabriel Zucker, director asociado de políticas para beneficios fiscales en Code for America, una organización benéfica que proporciona la herramienta.

“Tienes hasta el 15 de noviembre”, dijo. "No esperes".

Ese mensaje se aplica a los padres con poco o ningún ingreso, los cuales generalmente no tienen obligaciones de declaración de impuestos.

Este año, sin embargo, aquellos que no declararon tienen un incentivo adicional para enviar su información al gobierno: créditos fiscales mejorados que se promulgaron temporalmente a través de la legislación del Plan de Rescate Estadounidense en 2021. Esos incluyen el crédito fiscal por hijos y el tercer cheque de estímulo.

Esto incluye un crédito fiscal por hijos mejorado que elevó las sumas totales a $3,600 por niño menor de 6 años y $3,000 por menor de 18, frente a $2,000 por niño.

El año pasado se implementaron pagos mensuales por adelantado de hasta $300 por niño. Las sumas restantes estaban disponibles mediante la presentación de declaraciones de impuestos de este año.

En particular, el crédito mejorado es totalmente reembolsable y está disponible para padres con ingresos bajos o nulos durante el año. El crédito más generoso ayudó a impulsar la mayor reducción de la pobreza infantil entre 2020 y 2021, según datos recientes del censo.

NO DECLARANTES PUEDEN CALIFICAR PARA UNA "CANTIDAD QUE CAMBIA LA VIDA"

Al igual que con toda la ayuda de estímulo creada durante la pandemia, llegar a quienes más necesitan el dinero ha sido un desafío.

Alrededor de 4 millones de personas que eran elegibles para el crédito fiscal por hijos aún no habían reclamado el dinero a fines del año pasado. Existen barreras que pueden impedir que todas las personas elegibles accedan al dinero, incluida la falta de orientación del IRS y la incapacidad de encontrar preparadores de impuestos creíbles, dijo el excomisionado del IRS, John Koskinen, durante un webcast organizado por el Bipartisan Policy Center la semana pasada.

Usando GetCTC.org, Code for America espera ayudar a cambiar eso, en colaboración con la Casa Blanca.

Los padres pueden usar la herramienta para reclamar tanto el crédito fiscal por hijos como el tercer cheque de estímulo, que asciende a $1,400 por persona.

La herramienta puede ayudar a las familias a canjear una “cantidad de dinero que les cambie la vida”, según Zucker. Para las familias con niños que aún no han presentado la solicitud, eso podría ascender fácilmente a más de $10,000, dijo.

GetCTC.org está disponible hasta el 15 de noviembre para coincidir con el cronograma de presentación en línea del IRS.

PUEDES RECLAMAR LOS CRÉDITOS TAMBIÉN LUEGO DE NOVIEMBRE

La fecha límite de noviembre es solo para usar la sencilla herramienta GetCTC.org. Sin duda, aquellos que son elegibles para el crédito fiscal por hijos aún pueden reclamar el dinero hasta tres años después de la fecha de vencimiento inicial, señaló Zucker.

Pero para hacerlo, tendrás que seguir algunos pasos más. Una tarea clave: presentar declaraciones de impuestos para los años en cuestión.

“Ahora es el momento de hacerlo”, dijo Zucker, y señaló que a la mayoría de las familias solo les tomará unos 15 minutos usar el servicio simplificado.

Incluso las familias que recibieron los pagos mensuales del crédito tributario por hijos pueden no darse cuenta de que deben presentar una declaración para obtener el resto del dinero para el que son elegibles, dijo Roxy Caines, directora de campaña de Get It Back, que está trabajando para ayudar a las personas y familias a reclamar impuestos. créditos

“Incluso si recibiste pagos por adelantado, debes presentar una declaración de impuestos para obtener el crédito fiscal restante”, dijo Caines.

Los recursos como MyFreeTaxes.com de United Way y el Programa de Asistencia de Impuestos sobre la Renta de Voluntarios del IRS pueden ayudar a las personas que necesitan ayuda para navegar el proceso de declaración de impuestos. Para calificar para la asistencia, hay restricciones de ingresos.

Algunos pueden dudar en reclamar los créditos por temor a que pueda interferir con otra asistencia pública, como alimentos o vivienda, dijo Caines. Sin embargo, los créditos fueron diseñados para no limitar esas otras formas de ayuda, dijo.

“Si hay alguna duda o pregunta en la mente de alguien, debes verificarlo porque aún podrías ser elegible y tener este dinero disponible”, dijo Caines.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lorie Konish para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.