Las personas a menudo se sorprenden cuando les digo que soy introvertida, especialmente porque mi trabajo implica mucha socialización y construcción de relaciones.

Hay muchos conceptos erróneos sobre los introvertidos: somos tímidos, no nos gusta socializar, no nos arriesgamos. Pero ese no es el caso. Construí un exitoso negocio de publicidad que generó más de $2 millones el año pasado.

Soy la prueba de que no necesitas ser extrovertido para tener éxito. Aquí hay tres cosas que siempre hago para lucir y sentirme más segura:

1. ME CONCENTRO EN MIS PUNTOS FUERTES:

Los introvertidos pueden ser muy autocríticos. Pero en lugar de concentrarme en lo que me falta, encuentro confianza a través de mis fortalezas. Me encanta realizar evaluaciones de personalidad como la prueba de Myers-Briggs para ayudarme a comprender mejor dónde destaco.

Mi tipo Myers-Briggs es INFJ (Introvertido, Intuitivo, Emotivo, Juzgador). Aprendí que las fortalezas de INFJ radican en el avance de las causas y en las personas en las que creen.

Para mí, esto significa ayudar a otros a lograr sus objetivos al reunirlos en retiros y eventos de networking.

Cuando me siento menos segura, recurro a mi "carpeta de elogios" que creé en mi iPhone. Guardo capturas de pantalla de mensajes de texto, comentarios sociales y correos electrónicos que recibo de personas que me dan las gracias. Estas palabras positivas me recuerdan que soy bueno en mi trabajo.

También me gusta usar colores brillantes. Sin decir una palabra, naturalmente llaman la atención y me ayudan a asumir el papel de una persona más extrovertida cuando necesito serlo.

2. CALIDAD SOBRE CANTIDAD:

Nunca me sentiré cómodo con cientos de personas a la vez. Me gusta ser reflexiva con mis respuestas y, a veces, lucho con conversaciones grupales grandes y rápidas. Pero eso está bien.

En los eventos de networking, me recuerdo a mí misma que no tengo que hablar con todos en la sala. Profundizar con dos o tres personas es más significativo que tratar de entablar una pequeña charla con cada persona.

También me enfoco en la calidad sobre la cantidad cuando se trata de ser creativa. A diferencia de mis compañeros extrovertidos, no soy una máquina de contenido con nuevas ideas para compartir todos los días. En cambio, creo menos piezas de publicaciones fuertes e intencionales en las redes sociales.

3. LIMITÓ LAS ACTIVIDADES QUE ME AGOTAN

Nunca me verás en mi computadora portátil en un espacio de trabajo compartido, a menos que esté allí para socializar. Necesito suficiente tiempo a solas para sentirme lo mejor posible. Me encanta trabajar tranquilamente desde mi apartamento sin distracciones.

Estar en reuniones todo el día también me agota. Algunas son necesarias, pero he descubierto muchas alternativas útiles.

Uso Loom, una plataforma de mensajes de video, para compartir ideas y actualizaciones con mi equipo. Esto me ha ahorrado más de 100 horas en reuniones. Cuando los colegas quieren reunirse para explorar una colaboración, podría invitarlos a chatear conmigo en Voxer, una aplicación de walkie talkie.

Y, por lo general, solo doy charlas públicas o entrevistas una vez al año, o cuando se acerca un gran lanzamiento. Después de eso, me retiro a mi caparazón introvertido y me concentro en mi negocio. Eso es lo que me hace sentir bien y me ha ayudado a ganar millones sin dejar de ser fiel a mí mismo.

Selena Soo es experta en publicidad y marketing para emprendedores e influencers. Ha trabajado con más de 4,000 clientes. Síguela en Instagram.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Selena Soo, Contributor para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.