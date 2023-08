Según una encuesta mundial realizada a más de 5,700 viajeros por encargo de Expedia Group, el viajero medio dedica más de cinco horas a investigar sobre un viaje y revisa 141 páginas de contenido; en el caso de los estadounidenses, son la friolera de 277 páginas.

Y eso sólo en los últimos 45 días antes de partir.

La inteligencia artificial generativa es una tecnología destinada a simplificar ese proceso y permitir a las empresas adaptar mejor las recomendaciones a los intereses específicos de los viajeros.

¿Cómo podría ser? La esperanza es que la IA no sólo planifique itinerarios, sino que se comunique con los hoteles, prepare presupuestos de viaje e incluso funcione como un asistente personal de viaje, y en el proceso altere fundamentalmente la forma en que las empresas se acercan a los viajeros.

Una búsqueda típica de casa en Airbnb, por ejemplo, produce resultados que no tienen en cuenta búsquedas anteriores. Puede que lleve una década reservando casas contemporáneas de lujo, pero lo más probable es que le sigan ofreciendo alquileres rústicos y sencillos si coinciden con los filtros que ha establecido.

Pero eso podría cambiar pronto.

Durante una conferencia sobre beneficios celebrada en mayo, el Consejero Delegado Brian Chesky habló de cómo la IA podría alterar el enfoque de Airbnb. Dijo: "En lugar de hacerte preguntas como: ¿A dónde vas y cuándo vas? Quiero que construyamos un perfil sólido sobre ti, que aprendamos más sobre ti y que te hagamos dos preguntas más importantes y fundamentales: ¿Quién eres y qué quieres?".

Aunque la IA que proporciona el siempre difícil objetivo de la "personalización a escala" aún no está aquí, es la capacidad de buscar cantidades masivas de datos, responder a preguntas formuladas mediante lenguaje natural y "recordar" preguntas pasadas para construir una conversación -como hacen los humanos- lo que ha convencido al sector de los viajes (y a muchos otros).

EMPRESAS DE VIAJES QUE UTILIZAN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En una encuesta realizada en abril por la empresa de estudios de mercado National Research Group, el 61% de los encuestados se mostró dispuesto a utilizar la IA conversacional para planificar viajes, pero solo el 6% afirmó haberlo hecho.

Además, más de la mitad de los encuestados (51%) dijo que no confiaba en que la tecnología protegiera sus datos personales, mientras que el 33% dijo que temía que pudiera proporcionar resultados inexactos.

Sin embargo, mientras los viajeros siguen debatiendo sobre la seguridad y las ventajas de utilizar la IA para planificar viajes, muchas grandes empresas de viajes ya se están lanzando de cabeza a esta tecnología.

No hay más que ver los nombres de esta lista.

En febrero, la empresa de viajes Trip.com, con sede en Singapur, lanzó TripGen, un chatbot integrado en la aplicación y desarrollado por OpenAI, creador de ChatGPT.

En marzo, Expedia y Kayak fueron algunos de los primeros plugins lanzados por ChatGPT.

En abril, Expedia anunció el lanzamiento de la versión beta de un chatbot de inteligencia artificial de ChatGPT.

En mayo, la empresa de reservas de viajes eDreams Odigeo, con sede en Europa, se unió al "Programa de probadores de confianza" de IA de Google Cloud, y Airbnb anunció sus planes de incorporar GPT-4, el último gran modelo de lenguaje de OpenAI, a su interfaz.

UNA EXPLOSIÓN DE VERANO DE VIAJE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El verano de 2023 fue testigo de un aluvión de anuncios sobre tecnología de IA para viajes.

En junio:

Amazon Web Services anunció una inversión de 100 millones de dólares en un programa para ayudar a las empresas a utilizar IA generativa, con RyanAir y Lonely Planet como dos de las cuatro primeras empresas participantes.

Booking.com puso en marcha un chatbot de IA "Trip Planner" en la aplicación para determinados miembros estadounidenses de su programa de fidelización Genius.

Priceline lanzó una plataforma llamada Trip Intelligence, dirigida por un chatbot de IA generativa respaldado por Google llamado "Penny".

El nuevo "Modo IA" de HomeToGo permite a los viajeros encontrar casas de alquiler vacacional mediante peticiones en lenguaje natural.

En julio:

Tripadvisor lanzó un creador de itinerarios de viaje basado en web y potenciado por IA llamado Trips.

Trip.com lanzó un chatbot actualizado llamado TripGenie, que responde a solicitudes de texto y voz, muestra imágenes y mapas y proporciona enlaces para realizar reservas.

La empresa de alquiler de casas de vacaciones HomeToGo beta lanzó una función de búsqueda de IA en la aplicación llamada "AI Mode" para usuarios de Estados Unidos y Reino Unido.

Ahora, más empresas de viajes tienen plugins ChatGPT, incluyendo GetYourGuide, Klook, Turo y Etihad Airways. Y una serie de planificadores de viajes basados en IA, como Roam Around (para viajes en general), AdventureGenie (para vehículos de recreo) y Curiosio (para viajes por carretera), añaden más opciones al creciente mercado de la planificación de viajes basada en IA.

MÁS ALLÁ DE LA PLANIFICACIÓN DE VIAJES

La planificación de viajes es el uso más visible de la IA en el sector de los viajes en estos momentos, pero las empresas ya están planeando nuevas funciones.

Amy Wei, Directora Senior de Producto de Trip.com, dijo que la empresa está considerando desarrollar una guía virtual de viajes para su último producto de IA, TripGenie.

"Puede ayudar a proporcionar información, como una introducción a los edificios históricos y objetos de un museo", dijo a CNBC. "La visión es crear un compañero de viaje digital que pueda entender y conversar con el viajero y proporcionar asistencia en cada paso del viaje".

El sitio de noticias sobre viajes Skift señala que la IA puede utilizarse para predecir retrasos en los vuelos y ayudar a las empresas de viajes a responder a las críticas negativas en línea.

La empresa calcula que los chatbots podrían aportar $1,900 millones de valor al sector de los viajes, al permitir a las empresas trabajar con menos personal de atención al cliente y liberar tiempo para que los humanos se centren en cuestiones complejas. Los chatbots no necesitan ser contratados ni formados, pueden hablar varios idiomas y "no tienen curva de aprendizaje", como señala Skift en un informe titulado "Generative AI's Impact on Travel".

En general, el informe de Skift predice que la IA generativa podría ser una oportunidad de $28,500 millones para el sector de los viajes, una estimación que si las herramientas se utilizan en "todo su potencial … parecerá conservadora en retrospectiva."

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Monica Pitrelli para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.