Ofrecer una disculpa a menudo puede resultar incómodo porque nos pone en un lugar de vulnerabilidad. ¿Qué sucede si admite el error y la otra persona aprovecha la oportunidad para amontonarse? ¿Qué pasa si tu disculpa te expone a la vergüenza pública?

¿Qué pasa si te ves obligado a ver algo sobre ti mismo que no querías ver?

Pero aprender a dar una disculpa auténtica puede hacer maravillas para ti y para la otra persona. Como expertos en comunicación y coautores de "Say the Right Thing", hemos descubierto que las personas que son buenas para decir "lo siento" evitan dos palabras: "si" y "pero".

He aquí por qué te hacen sonar falso y poco sincero:

1. USAR “SI”: NO RECONOCER EL DAÑO CAUSADO

Cuando usa "si" para calificar sus disculpas, está cuestionando la reacción del destinatario ante el error, en lugar del error en sí.

En el peor de los casos, "si" busca cambiar la culpa, diciendo efectivamente: "Lo siento si estás tan herido que no puedes ver que tu reacción es exagerada".

Sin embargo, incluso en la interpretación más generosa, donde el que se disculpa no está realmente seguro del daño, estas "disculpas" aún podrían beneficiarse de una mayor curiosidad. No estás seguro de si alguien está herido, así que ¿por qué no simplemente preguntar?

2. USAR “PERO”: NO ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE SUS ACCIONES

Cuando te disculpas que comienza con “Lo siento, pero…”, no solo buscas eludir la responsabilidad, sino que también sugieres que el daño podría volver a ocurrir.

Por ejemplo, si dices “Lo siento, pero tuve una mañana horrible”, la otra persona podría preguntarse si repetirás tu comportamiento cuando tengas otro mal día. Otra forma clásica de una "peropología" que intenta excusar las malas acciones es: "Lo siento, pero no quise decir eso".

Proporcionar contexto para sus acciones puede ser útil. Dependiendo de qué tan grave haya sido tu comportamiento, la otra persona podría sentir un impacto negativo menor si se entera de que estabas pasando por un momento difícil y actuaste fuera de lugar.

Cuando sienta la tentación de ofrecer una explicación, la mejor pregunta es si la ofrece para usted o para la otra persona. ¿Está diciendo: "Por favor, disculpe mi comportamiento porque no era mi verdadero yo", o está diciendo: "Era mi verdadero yo, pero no el yo que aspiro a ser". Asegúrate de saber la diferencia.

CÓMO DAR UNA DISCULPA AUTÉNTICA

Imagina que estás en el trabajo y confundes a dos compañeros de la misma etnia.

Podrías decir algo como: “Lamento haber confundido sus nombres. Me doy cuenta de que te avergoncé y reforcé los estereotipos. Me esforzaré para asegurarme de que no vuelva a suceder”.

Esta simple disculpa satisface lo que llamamos las cuatro R (erres):

Reconocimiento

Se trata de reconocer el daño. Mostrar reconocimiento significa evitar las disculpas de "si" como "Lamento haber hecho algo malo" o "Lamento que estés molesto".

Responsabilidad

Acepta el daño que causaste. No use las disculpas de “pero” como “Lo siento, pero estaba teniendo un día horrible”, “Lo siento, pero no quise decir eso”, o “Lo siento, pero no lo siento”. un racista.”

Remordimiento

Expresar contrición genuina por causar daño. No intentes justificar tus acciones y no exageres el remordimiento reprendiéndote a ti mismo.

El remordimiento no se caracteriza por ninguna forma particular de palabras. Lo importante es que usted siente lo que dice.

Rectificar

Rectificar significa tomar medidas para corregir el daño. Las investigaciones indican que combinar una declaración de disculpa con una reparación es más probable que conduzca al perdón que ofrecer una declaración sola.

El desafío es que puede requerir mucho tiempo y energía. Y una obligación de larga duración creada por una disculpa podría hacer que sea más difícil dar. Pero existe el potencial para el crecimiento real, la comprensión y el cambio en el otro lado.

