Solicítelo con antelación: mira cuánto tardará en obtener tu pasaporte de EEUU

Las largas esperas para recibir nuevos pasaportes aún no han disminuido desde principios de este año, ya que el Departamento de Estado de EEUU está trabajando en una acumulación de solicitudes en medio de la alta demanda de viajes internacionales.

Aunque el Departamento de Estado espera que los retrasos se reduzcan durante el resto de 2023, los viajeros deben seguir planificando con suficiente antelación, dijo un portavoz del Departamento.

Mensaje del Departamento a los ciudadanos estadounidenses: Soliciten el visado con al menos seis meses de antelación a la fecha de viaje prevista o a la fecha de caducidad del pasaporte.

SOLICITUDES PARA PASAPORTES EN EEUU ALCANZAN NIVELES RÉCORD

Más estadounidenses planearon viajes al extranjero este año a medida que disminuían sus temores sanitarios de la época de la pandemia y los países reabrían en gran medida sus fronteras a los visitantes.

El Departamento de Estado emitió la cifra récord de 22 millones de pasaportes en el año fiscal 2022. Está en camino de batir ese récord de nuevo en el año fiscal 2023, que termina el 30 de septiembre, dijo un portavoz.

El Secretario de Estado Antony Blinken testificó ante el Congreso en marzo que el volumen de solicitudes de pasaporte ha sido "sin precedentes." Las solicitudes suelen ir y venir con las estaciones, alcanzando su punto álgido desde marzo hasta finales de verano, pero "básicamente ahora es a tiempo completo", dijo Blinken.

El Departamento también ha tenido que volver a dotar de personal los puestos que fueron reasignados o eliminados cuando la demanda de pasaportes se desplomó en 2020, al comienzo de la pandemia.

CÓMO OBTENER EL PASAPORTE ESTADOUNIDENSE MÁS RÁPIDO

La recomendación de seis meses del Departamento de Estado tiene en cuenta unos plazos de tramitación más largos, así como un margen de maniobra para cuestiones como el envío por correo en ambos extremos del proceso.

Los estadounidenses deben revisar los plazos de tramitación actuales antes de hacer planes de viaje definitivos o no reembolsables, dijo un portavoz del Departamento.

Según el Departamento de Estado, un pasaporte ordinario tarda entre 10 y 13 semanas en tramitarse. Un pasaporte tradicional -una libreta- cuesta $130. Los que lo solicitan por primera vez deben pagar una tasa de aceptación adicional de $35.

Los viajeros pueden pagar más por un servicio más rápido. La tramitación acelerada de pasaportes cuesta $60 más. Actualmente, los pasaportes acelerados tardan entre siete y nueve semanas.

A modo de comparación, antes de la pandemia se tardaba de dos a tres semanas en los pasaportes acelerados y de seis a ocho semanas en la tramitación rutinaria de pasaportes, según el Departamento de Estado. Se espera volver a esa cadencia a finales de año.

Los plazos estimados para los pasaportes urgentes y ordinarios no han cambiado desde el 24 de marzo.

Las estimaciones de tramitación no incluyen el tiempo de envío por correo. Eso puede llevar un mes más: hasta dos semanas para que las solicitudes lleguen a una agencia o centro de pasaportes, y otras dos semanas para recibir el pasaporte impreso.

Los viajeros pueden comprar la entrega acelerada de una nueva libreta de pasaporte por correo (para la entrega en uno o dos días) por un suplemento de $19.53.

También pueden enviar una solicitud más rápidamente comprando el servicio Priority Mail Express del Servicio Postal de Estados Unidos. El precio varía en función de la zona del país, según el Departamento de Estado.

En algunas circunstancias, los viajeros pueden acelerar aún más el proceso.

El Servicio de Emergencia de Vida o Muerte está disponible para personas con una emergencia cualificada que vayan a viajar al extranjero en los próximos tres días laborables. El Servicio de Viajes Urgentes es para quienes viajen al extranjero en los 14 días naturales siguientes (para quienes aún no hayan solicitado el pasaporte) o en los cinco días siguientes (para quienes ya lo hayan solicitado).

Tanto si ha optado por la tramitación rutinaria como por algún tipo de ayuda acelerada, puede comprobar el estado de su solicitud en línea e inscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico.

TU PASAPORTE A PRONTO CADUCIDAD PUEDE COSTARTE

Los pasaportes estadounidenses suelen tener una validez de 10 años. Son válidos durante cinco años si se expiden antes de los 16 años.

En algunos casos, los estadounidenses no pueden viajar aunque su pasaporte aún no haya caducado. Algunos países no permiten la entrada si el pasaporte caduca pocos meses después de la fecha de finalización del viaje.

Por ejemplo, el espacio Schengen -que abarca 27 países de la Unión Europea- exige que el pasaporte estadounidense tenga una validez mínima de 90 días después de la fecha de salida del país de origen.

Muchos países de Asia-Pacífico y Oriente Medio exigen al menos seis meses de validez para poder entrar. Otras zonas, como Hong Kong y Macao, exigen un mes.

"Incluso si todavía no tienes un viaje programado, pero tu pasaporte va a caducar en algún momento de la primera mitad de 2024, yo lo renovaría ahora", dijo anteriormente a CNBC Sally French, experta en viajes de NerdWallet.

También es posible que tenga que solicitar un visado por separado para entrar en determinados países, un proceso que requiere más tiempo y planificación. El Departamento de Estado tiene información sobre los requisitos de pasaporte y visado para determinados países.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Greg Iacurci para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.