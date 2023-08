Aumenta la popularidad del seguro de mascotas y también su precio

Cuando Jeff Foose dio la bienvenida a Lucy, una Boston terrier, a su familia en 2014, proteger su salud era una gran preocupación. Su veterinario le recomendó un seguro médico para mascotas de una empresa llamada Trupanion, y Foose lo contrató. Le gustó que la póliza de la compañía prometiera que nunca subiría las primas más de un 20% al año.

Esa promesa no duró mucho. Trupanion ha aumentado las primas de Lucy muy por encima de ese límite en algunos años, según muestran sus documentos, y Trupanion acaba de decirle que él y otros propietarios de mascotas en Nueva Jersey podrían ver sus primas aumentar un 33.6% este año. Para empeorar las cosas, Foose dice que no puede cambiar de compañía de seguros porque Lucy tiene una enfermedad de la piel que una nueva aseguradora probablemente no cubriría.

Trupanion, con sede en Seattle y líder en el sector de seguros para mascotas, dice que tienen que subir las tarifas porque los gastos veterinarios están aumentando. Foose no está contenta. "Me vuelve loco que alguien me venda algo y me haga una promesa incrustada que no cumple", dijo a NBC News.

En 2022 había 5.4 millones de pólizas de seguro para mascotas en vigor en EEUU, un 21% más que un año antes, según la North American Pet Health Insurance Association. Trupanion aseguró a 1.5 millones de mascotas en diciembre de 2022, según sus declaraciones financieras, aproximadamente el triple que en 2018.

Desde 2018, el número de mascotas aseguradas en Estados Unidos ha aumentado casi un 23% al año, de media. Aproximadamente el 80% de las mascotas aseguradas son perros, y los gatos representan el resto. A medida que el seguro de mascotas ha aumentado en popularidad, las críticas de los consumidores también han aumentado. Según los veterinarios, se dividen en tres categorías principales: largas esperas para el reembolso de siniestros, denegación de siniestros por enfermedades preexistentes y subidas de primas.

Los gastos de bienes y servicios suben en todas partes, y el cuidado de los animales de compañía no es una excepción. Los datos del Gobierno muestran que los costes de los servicios veterinarios aumentaron un 10.6% en julio, de un año a otro.

Los recientes aumentos de Trupanion superan con creces ese índice, según demuestran documentos reglamentarios y de clientes. Victoria Boyd, por ejemplo, comparte su casa de Las Vegas con dos cockapoos, un Shih Tzu y un Labrador retriever, y dice que el coste de cubrir su atención veterinaria con Trupanion se está convirtiendo en una carga financiera, cercana a los $400 al mes. Al igual que Foose, Boyd afirma que le resultaría difícil obtener cobertura para uno de sus perros de una nueva aseguradora debido a una enfermedad preexistente.

En sólo dos años, el coste de asegurar a uno de sus cockapoos ha subido un 57%, de $77.94 a $122.11, según muestran los documentos de Boyd. En junio, la prima mensual que cubre a su labrador, Chance, subió un 38% desde 2022. Boyd dice que nunca ha presentado una reclamación al seguro por Chance.

Cliente de Trupanion desde 2017, Boyd dijo que al principio era fan de la aseguradora. "Sus tarifas eran muy buenas antes y los aspectos positivos de Trupanion son el pago directo a los veterinarios y que no hay límites de pago por condición o dolencia", dijo Boyd a NBC News. Pero ahora, dijo, "se siente como un cebo y el interruptor - me tienes en estas grandes tasas y estoy casi atrapado ".

Victoria Boyd con sus cacatúas, Zuko y Sandy. (Cortesía Victoria Boyd)

Margi Tooth, presidenta de Trupanion, se mostró decepcionada por la opinión de Boyd. "Creo que trabajamos muy duro para asegurarnos de que estamos explicando nuestra propuesta de valor", dijo. Las subidas de precios de la empresa son el resultado de la inflación de los costes de veterinaria, dijo Tooth, y del aumento de los costes de atención en la región específica de un cliente.

Tooth no dijo por qué Trupanion había aumentado las primas de Foose por encima del límite establecido en su póliza. Ella sí dijo: "Si alguna vez hubo algún cambio en la póliza de un cliente, la cobertura, los beneficios, los precios, todo está siempre detallado en un resumen anual y proporcionará información relacionada con los cambios en nuestra cobertura."

Las compañías que ofrecen seguros para mascotas están supervisadas por los reguladores estatales, y algunos de los aumentos de tarifas solicitados recientemente por Trupanion son muy superiores a la tasa de inflación general. En junio, la empresa solicitó al regulador de seguros de Florida una subida de precios del 48.9%, que se sumaba al aumento del 14% aprobado por el regulador en febrero. A principios de año, en California, Trupanion pidió una subida del 28%, pero el regulador sólo aprobó un 12%.

En sus informes a la SEC, Trupanion afirma que si los reguladores estatales retrasan sus subidas de precios, la situación financiera de la empresa podría verse afectada negativamente. Bradley Safalow, analista que cubre Trupanion en PAA Research, dijo que cree que Trupanion seguirá enfrentándose a la oposición de los reguladores a sus aumentos de precios y apuesta a que el precio de sus acciones bajará. Los asegurados de California representan casi el 20% de los ingresos de la empresa, señaló Safalow.

El labrador retriever de Victoria Boyd, Chance, y su Shih Tzu, Deacon. Cortesía Victoria Boyd

NBC News comparó los precios de cinco grandes proveedores de seguros para mascotas: Embrace, Figo, MetLife, Pets Best y Trupanion. Para cada cotización se utilizó la misma raza, edad y tamaño de perro, con un objetivo de cobertura del 90% y una franquicia baja de entre $200 y $500. La tarifa de Trupanion fue entre tres y cuatro veces superior a la de los otros cuatro proveedores, tanto para un Jack Russell terrier macho de 3 años como para uno de 6 años.

A la pregunta de a qué se debían las diferencias de precios, Laura Bainbridge, responsable de comunicación corporativa de Trupanion, respondió: "Los productos no son comparables en todos los seguros para mascotas. Trupanion suele ofrecer el menor número de exclusiones, es decir, cubre las enfermedades a las que puede estar predispuesta una mascota".

Tooth dijo que el producto de la compañía tiene una buena relación calidad-precio porque no tiene límites o topes en la cobertura como otras ofertas y paga directamente al veterinario. "Tienes una cobertura de por vida que cubre lo inesperado", afirma Tooth. "Está hecha para toda la vida de tu mascota".

Aun así, Kevin Brasler, editor ejecutivo de Consumers' Checkbook, organización independiente que ayuda a los consumidores a buscar los mejores precios en bienes y servicios, afirma: "El seguro de mascotas es un producto realmente caro. Al principio parece barato cuando sólo se pagan $40 al mes. Pero muchas cosas tienen que ir mal con tu mascota para que el seguro de mascotas sea un buen negocio".

Trupanion ha generado pérdidas desde su creación y el pasado diciembre declaró un déficit acumulado de 172 millones de dólares. Ha financiado sus operaciones mediante la emisión de acciones y préstamos.

Las acciones de la empresa han sido volátiles; subieron hasta los $122 en 2021, y recientemente cotizan en torno a los $30.

Los nuevos clientes llegan a Trupanion a través de su sitio web y de referencias, pero gran parte de su negocio procede de veterinarios que recomiendan sus productos a sus clientes, como hizo el veterinario de Foose

Frances Wilkerson es una veterinaria con muchos años de experiencia que revisa las ofertas de seguros para mascotas en su sitio web Pet Insurance University. A diferencia de otras webs de análisis, Wilkerson es una evaluadora independiente que afirma no recibir comisiones ni otro tipo de remuneración por su investigación. Afirma que es necesaria una mayor regulación, sobre todo en materia de precios, para proteger a los compradores de seguros para mascotas.

"Me gustaría que los consumidores tuvieran claro cuál es el máximo que puede subir su prima cada año", dijo.

Darryl Rawlings, fundador y consejero delegado de Trupanion, afirma que su empresa no prevé cuánto subirán las primas porque es una incógnita. "No estamos tratando de predecir lo que va a pasar en la medicina veterinaria 5 a 10 años en el futuro", dijo. "Lo que tratamos de hacer es entender el coste y proyectarlo a 12 ó 18 meses para poder fijar un precio adecuado a nuestros miembros".

Hasta hace poco, la normativa del sector era escasa. El año pasado, la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, un grupo de supervisores estatales, redactó una "Ley Modelo sobre Seguros de Mascotas" para "promover el bienestar público mediante la creación de un marco jurídico completo" que cubriera las ventas del producto. Ahora, algunos estados están aplicando nuevas normas.

La familia de Jeffrey Foose con su Boston terrier, Lucy. Cortesía de Jeffrey Foose

Uno de ellos es Maine, cuyo departamento de seguros ha advertido recientemente a las aseguradoras de animales de compañía que ya no pueden aplazar días o semanas la fecha de entrada en vigor de una nueva póliza. Tales retrasos tenían por objeto evitar que los clientes presentaran una reclamación por un accidente ya ocurrido, por ejemplo. En julio, Trupanion demandó al superintendente de seguros de Maine para obtener una sentencia declaratoria que permitiera a la empresa seguir aplazando la fecha de entrada en vigor de las nuevas pólizas.

Emily Brill, fundadora y editora de The Canine Review, un servicio independiente de noticias que cubre el sector de los animales de compañía, dijo que es probable que otros estados sigan el ejemplo de Maine en lo que respecta a los llamados períodos de espera, fuente de considerables quejas de los consumidores. "A medida que más estados quieren eliminar los periodos de espera en caso de accidente y poner enormes restricciones a todo tipo de periodos de espera, las aseguradoras entran en pánico", afirma Brill.

Trupanion es más vulnerable que otras aseguradoras, añadió, porque la premisa de la empresa es ofrecer una cobertura sin límites ni exclusiones. "Si empiezan a no cubrirlo todo, eso es un problema, porque estropea su fórmula".

Los precios de Trupanion han sido objeto de escrutinio en California. El año pasado, el regulador de seguros del estado alegó que la unidad de suscripción de Trupanion, American Pet Insurance, había violado las leyes estatales al cobrar primas diferentes a los clientes en función del método de venta que el cliente utilizó para comprar la póliza. El aviso decía que la compañía había violado la ley de California que exige que un asegurador cobre a un asegurado "la prima más baja para la que el asegurado califica." Trupanion llegó a un acuerdo sin admitir infracción alguna.

En cuanto a los aumentos de precios de Trupanion, Brasler, de Consumers' Checkbook, dijo: "Es difícil saber si lo están haciendo porque es un robo de dinero o si su riesgo ha aumentado. Lo bueno es que al menos pagan las reclamaciones, no es que rechacen montones de ellas". Aun así, yo no contrataría un seguro para mascotas", añade.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gretchen Morgenson, David Paredes y Vicky Nguyen para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.